網瘋傳乾隆、傅恆、弘晝大合照 《延禧》迷險心碎：為歷史老師默哀

2018年08月19日 15:31 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

近期大陸古裝劇《延禧攻略》熱播，意外粉絲探究真實史實，或是想看看劇中的男女主角們在歷史上的真實模樣。有網友收到朋友傳來的一張照，直指照片中的人物就是歷史上的乾隆皇帝、傅恆和弘晝，幻想和現實落差太大，讓許多粉絲超心碎；不過，馬上有專業網友跳出來打臉，「假的吧乾隆年間相機根本還沒發明」。

許多粉絲看到照片紛紛心碎，好險有不少歷史好的人跳出來闢謠。(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

19日有一名男網友在臉書社團抱怨，提到自己看著老婆每天追大陸劇《延禧攻略》，決定跟風一起追劇，但他的朋友知道他跟著老婆追劇，便從網路上找到幾張照片，說是歷史中的乾隆皇帝、傅恆、弘晝和魏瓔珞；豈料，照片中的人像和電視裡的形象落差太大，讓他氣得直呼「他傳了照片我看了立(刻)馬(上)關掉，一定要破壞我對『瓔珞』的美好形象嗎」，害他心情瞬間變差。

許多《延禧》迷看到照片也紛紛崩潰，「可以不要這樣破壞皇上嗎」、「親愛的傅恆怎麼變成這樣」、「感覺皇上快精盡人亡的感覺」、「笑死了，完全幻滅」、「幻想是美好的，現實是殘酷的」、「怎麼古代人都那麼醜啊」、「皇帝根本人乾」、「別破壞傅恆在心目中的形象啊」。

有網友則直言，第一個使用照相機拍照的皇帝是光緒坐在馬背上的樣子。(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

不過，也有一票專業的網友跳出來闢謠，「中國第一部相機是慈禧引進紫禁城的啊，因為《延禧》我歷史變得超好」、「假的吧乾隆年間相機根本還沒發明成功」、「乾隆時代世界上還沒有照相機的存在，乾隆死於1799年，世界第一台真正的相機於1839年被製造出來」、「照片那些是晚清時代的商人」；甚至有人忍不住感嘆，「我想為全台歷史老師默哀」、「別再以訛傳訛了」。