奇蹟！宅男沉迷VR瘋玩700小時 視力竟從0.3進步變1.0

2018年08月19日 17:24 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

許多人小時候沉迷電玩遊戲，總會被爸媽罵「玩太久會影響視力」，久而久之大家都認為長時間接觸電玩，對身心皆有害。最近有一名日本男網友分享自己瘋玩「VR」(virtual reality，虛擬實境)遊戲，但視力不僅沒有變差，還從「0.3進步到1.0」，讓他自己也嚇到，消息曝光更引起當地民眾熱議。

綜合日媒報導，月初有一名日本網友在推特上發文，說自己玩VR遊戲已經5個月，每天至少玩超過5個小時，累積下來超過700小時都沉迷在虛擬世界，通常這種狀況可能讓雙眼疲勞不適，沒想到原PO雙眼視力分別為0.3與0.5，卻覺得自己看得越來越清楚，就醫檢查後，才發現視力竟變成1.0。

原PO也補充表示，自己本來得戴眼鏡才能開車，但現在即使沒有眼鏡也能安全地開車，對此他感到相當驚訝。不過，他自己推測視力變好的原因，有可能是因為他將VR眼鏡的對焦點設定成2公尺，竟意外讓視力恢復，但他也呼籲其他人不要學他，避免傷到自己的靈魂之窗。