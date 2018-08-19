奇蹟！宅男沉迷VR瘋玩700小時 視力竟從0.3進步變1.0

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

許多人小時候沉迷電玩遊戲，總會被爸媽罵「玩太久會影響視力」，久而久之大家都認為長時間接觸電玩，對身心皆有害。最近有一名日本男網友分享自己瘋玩「VR」(virtual reality，虛擬實境)遊戲，但視力不僅沒有變差，還從「0.3進步到1.0」，讓他自己也嚇到，消息曝光更引起當地民眾熱議。

綜合日媒報導，月初有一名日本網友在推特上發文，說自己玩VR遊戲已經5個月，每天至少玩超過5個小時，累積下來超過700小時都沉迷在虛擬世界，通常這種狀況可能讓雙眼疲勞不適，沒想到原PO雙眼視力分別為0.3與0.5，卻覺得自己看得越來越清楚，就醫檢查後，才發現視力竟變成1.0。

原PO也補充表示，自己本來得戴眼鏡才能開車，但現在即使沒有眼鏡也能安全地開車，對此他感到相當驚訝。不過，他自己推測視力變好的原因，有可能是因為他將VR眼鏡的對焦點設定成2公尺，竟意外讓視力恢復，但他也呼籲其他人不要學他，避免傷到自己的靈魂之窗。

女友玻璃橋擺「445萬及豪車...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。