奇蹟！宅男沉迷VR瘋玩700小時 視力竟從0.3進步變1.0

許多人小時候沉迷電玩遊戲，總會被爸媽罵「玩太久會影響視力」，久而久之大家都認為長時間接觸電玩，對身心皆有害。最近有一名日本男網友分享自己瘋玩「VR」(virtual reality，虛擬實境)遊戲，但視力不僅沒有變差，還從「0.3進步到1.0」，讓他自己也嚇到，消息曝光更引起當地民眾熱議。
綜合日媒報導，月初有一名日本網友在推特上發文，說自己玩VR遊戲已經5個月，每天至少玩超過5個小時，累積下來超過700小時都沉迷在虛擬世界，通常這種狀況可能讓雙眼疲勞不適，沒想到原PO雙眼視力分別為0.3與0.5，卻覺得自己看得越來越清楚，就醫檢查後，才發現視力竟變成1.0。
原PO也補充表示，自己本來得戴眼鏡才能開車，但現在即使沒有眼鏡也能安全地開車，對此他感到相當驚訝。不過，他自己推測視力變好的原因，有可能是因為他將VR眼鏡的對焦點設定成2公尺，竟意外讓視力恢復，但他也呼籲其他人不要學他，避免傷到自己的靈魂之窗。
VRゴーグルを毎日のように被るようになって5ヶ月程になりますが、何故か視力が回復してきたみたい。— お休みさん@えのぐみ (@0yasum13) 2018年8月2日
検査でも0.3→1.0など。ずっと掛けてきたメガネなしで不安なく車を運転できる事に気づいて驚いてます。
ゴーグルの焦点距離が2mくらいの所にあるという話と関係あるのかな。