車行員工怨想吃70元便當 「天天吃大桌菜」網友搶應徵

車行員工怨想吃70元便當 「天天吃大桌菜」網友搶應徵(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

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日前嘉義有一名車行員工說老闆每次幫忙買便當，明明超豐盛卻堅稱「只要70元」，讓許多人直呼超佛心；沒想到釣出另一名「幸福企業」的員工，假抱怨真炫耀每天的員工餐「只能吃大桌菜」，還嚷嚷著會害他變肥。大批網友看到天天都吃不同菜色的桌菜，讓一些人忍不住問「缺人嗎？」、「我願意打雜」。

17日有一名從事修車業的網友在臉書社團「假抱怨真炫耀」老闆超佛心，幫買70元便當但每一個便當光看就覺得破百元，讓許多人超羨慕。19日另一名也在修車業上班的網友也忍不住「抱怨」老闆，每天準備大桌菜當員工餐，有魚有肉又有湯，菜色豐富又餐餐吃得飽，他卻直呼「想要70元燒臘便當」，因為他怕這樣吃「會肥死」。

從天天吃大桌菜的網友分享的照片中，看到幾乎每天菜色不馬虎，至少有三菜一湯，而且看起來道道都很可口，從炒時蔬、蒸蛋、黃金炒飯、炸物等等，不說是修車業員工餐，還以為是一般餐廳準備的簡單桌菜。

許多網友看完原PO的抱怨，不只對菜色垂涎三尺，更羨慕他能有這麼佛心的老闆，「修車路過，這很幸福」、「請問哪裡可以學修車？」、「你們這些炫耀狂魔」、「現在很少有公司會用煮飯菜給員工吃了，要珍惜」、「老闆，有缺人嗎？」、「有缺打雜的嗎？」、「上輩子燒哪個牌子的香？這輩子遇到這麼好的老闆」。

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