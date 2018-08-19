騎士衝撞安全島頭身秒分離 目擊者嚇傻：時速超過200公里

騎士衝撞安全島頭身秒分離 目擊者嚇傻：時速超過200公里(圖/ 翻攝自臉書@ Sakchai Chouywan)

友善列印
／綜合報導

駕駛各種交通工具最該遵守的就是安全，一個差錯可能一條命就沒了！日前泰國曼谷近郊傳出可怕的死亡車禍，一名騎士疑似高速駕駛不慎撞上告示牌，便衝上分隔島，騎士居然頭身分離當場死亡，部分殘肢四散；有目擊者表示現場相當混亂，而騎士當時時速可能超過200公里。

車禍現場相當混亂，死者頭身分離外，殘肢也四散一地。 車禍現場相當混亂，死者頭身分離外，殘肢也四散一地。(圖/ 翻攝自臉書@ Sakchai Chouywan)

綜合泰國媒報導，17日曼谷暖武里府發生一起超恐怖車禍，一名騎士騎著本田CBR 650F機車，在行經拉瑪五世大橋前方的道路時，疑似車速過快導致失控，騎士狠狠衝上分隔島，因為高速撞擊導致他肩膀以上和身體直接分離。

儘管警方趕到現場，騎士已橫躺在分隔島當場死亡，還有一部分頭顱四散，現場相當混亂，而經確認身分後，死者為18歲男子Phatthan Thongpai。

現場許多目擊者直指，騎士當時時速高達200公里以上。 現場許多目擊者直指，騎士當時時速高達200公里以上。(圖/ 翻攝自臉書@ Sakchai Chouywan)

驚悚車禍的消息曝光後，除了新聞報導外，事發現場有一名目擊者Sakchai Chouywan拍下現場慘況，分享在臉書上，因為他也是一名以機車代步的人，所以就他的觀察表示，「當時車速可能時速超過200公里，騎士身體的一部分噴飛到50公尺外」。

文章來源：臉書@ Sakchai Chouywan

懷孕7個月被綁柱上「遭扯髮怒...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。