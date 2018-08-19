騎士衝撞安全島頭身秒分離 目擊者嚇傻：時速超過200公里

2018年08月19日 21:04 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

駕駛各種交通工具最該遵守的就是安全，一個差錯可能一條命就沒了！日前泰國曼谷近郊傳出可怕的死亡車禍，一名騎士疑似高速駕駛不慎撞上告示牌，便衝上分隔島，騎士居然頭身分離當場死亡，部分殘肢四散；有目擊者表示現場相當混亂，而騎士當時時速可能超過200公里。

車禍現場相當混亂，死者頭身分離外，殘肢也四散一地。(圖/ 翻攝自臉書@ Sakchai Chouywan)

綜合泰國媒報導，17日曼谷暖武里府發生一起超恐怖車禍，一名騎士騎著本田CBR 650F機車，在行經拉瑪五世大橋前方的道路時，疑似車速過快導致失控，騎士狠狠衝上分隔島，因為高速撞擊導致他肩膀以上和身體直接分離。

儘管警方趕到現場，騎士已橫躺在分隔島當場死亡，還有一部分頭顱四散，現場相當混亂，而經確認身分後，死者為18歲男子Phatthan Thongpai。

現場許多目擊者直指，騎士當時時速高達200公里以上。(圖/ 翻攝自臉書@ Sakchai Chouywan)

驚悚車禍的消息曝光後，除了新聞報導外，事發現場有一名目擊者Sakchai Chouywan拍下現場慘況，分享在臉書上，因為他也是一名以機車代步的人，所以就他的觀察表示，「當時車速可能時速超過200公里，騎士身體的一部分噴飛到50公尺外」。