2018年08月20日 07:01 邱柏玟

東區沒落西門町卻屹立不搖 網精闢分析：全都觀光客啊(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

台北市有許多商圈，但從前年輕人最愛去的東區，卻漸漸沒落，有一名久久沒去西門町的網友在論壇發文提到，沒想到西門町「怎麼都不會沒落」，跟多年前的人潮一樣，令他忍不住好奇西門町有哪裡特別，都不會被其他地區取代；一些網友精闢點出，「現在靠旅館跟觀光客」、「國際觀逛光客來台必到聖地」。

昨(18)日有一名網友在《批踢踢實業坊》提問，他說到自己很久沒去西門町，路過決定進去晃一晃，沒想到人潮跟以往一樣還是人擠人，讓他感到相當意外；原PO表示，台灣各地有許多老商圈老夜市，隨著時間會逐漸被新的地方取代，如今台北信義區如此繁榮，西門町卻還能屹立不搖，讓他開始好奇「西門町有什麼獨到的地方？」

有許多網友都有觀察到西門町一到假日幾乎都爆滿，人潮中更常見各種外國臉孔，「現在靠旅館跟觀光客」、「日韓客的經濟，加上捷運方便」、「外國人變非常多，小時候都學生在逛」、「觀光客來西門町的真的很多」、「日韓兩國加起來快300萬，有8成的人會去西門町」。

不過，有些人對於西門町商圈的演變，提出自己的看法，「在東區最繁榮的時候，(西門町)似乎稍微沒落了一點，但後來有以年輕人為客群慢慢轉型，找到自己特色又配合政府活動，人群就回來了」、「西門町5年前確實人少了很多，有一段時間假日晚上可以有空間走進去，現在很熱鬧又有觀光客，整個繁榮起來，學生時期到現在每幾天都要經過西門町，從繁榮到沒落到再繁榮一路看在眼裡」。

也有網友點出台北的各個商圈繁榮或沒落，關鍵其實是在「房租」，並指出像是天母、五分埔、東區都是因為房租，才開始造成店家無法繼續經營，遷往其他地方營業；不少有相似想法的網友表示，「哪邊房租低就去那，東區就被房東害死的」、「西門町沒落過，只是捷運開起來，房租穩定了」。