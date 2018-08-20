接詐騙電話洗腦！7旬翁糾纏5小時 騙子被搞暈掛電話

接詐騙電話洗腦！7旬翁糾纏5小時 騙子被搞暈掛電話(圖翻攝自/壹讀)

友善列印
/綜合報導

現在詐騙電話橫行，不少上了年紀的長輩，甚至被騙到家產都沒了。大陸蘇州有一名70歲老翁，日前接到一通陌生電話，表示他涉嫌金融詐騙，之後更派了3、4個人與他輪流洗腦，豈料老翁早看出破綻，竟與對方狂聊5小時，並記錄下聊天模式交給警方參考。

綜合陸媒報導，70歲劉姓老翁日前接到一通電話，對方聲稱他是公安局人員，更指老翁的身份證被盜用，並在武漢開了一個銀行帳戶，且涉及金融詐騙，對方還提出要老翁至無人地方、電話與簡訊都不能使用的要求，才能幫助他們破案，但這詭異的條件也讓老翁一聽就識破，這是詐騙電話。

老翁一聽不對勁，馬上就知道對方是詐騙集團(圖翻攝自/壹讀) 老翁一聽不對勁，馬上就知道對方是詐騙集團(圖翻攝自/壹讀)

老翁表示，接下來3、4個也自稱公安局的人，與他輪流通話「洗腦」，企圖用套路將錢騙走，每當問到證件是否有遺失等問題，對方若得到否定答案，就會怒罵老翁不老實，甚至出言威脅恐嚇，但下一個人總會出面打圓場，並重複上述的問題。

老翁與詐騙集團糾纏5小時，並將談話內容記錄下來，交給警方參考(圖翻攝自/壹讀) 老翁與詐騙集團糾纏5小時，並將談話內容記錄下來，交給警方參考(圖翻攝自/壹讀)

雙方聊了5個小時後，詐騙集團也感到相當疲憊，最後受不了掛電話，而劉姓老翁將這5小時的對話都寫下來，並將資料交給警方參考，不過老翁也表示，當時獨自面對詐騙集團的指導與恐嚇，其實情緒上感到很焦慮，若他沒及早意識到這是詐騙，其實很容易掉入對方設下的陷阱。

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