機師高薪飯碗多難捧？他痛揭背後「無解難題」

2018年08月20日 10:15 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

桃園市機師工會不滿與長榮、華航資方談判破局，醞釀在中秋連假罷工，引起旅遊業擔憂。不過卻少有人知道，機師在光鮮亮麗的背後之下，承受相當高壓的訓練，睡眠時間更是永遠無法解決的一大難題。

機師工作待遇豐厚，又能有機會遨遊世界各地，是不少人心中的夢幻職業，為何卻要罷工？根據《聯合報》報導，擔任長榮機師8年、桃園市機師職業工會理事的陳志豪強調，機師是飛安的最後一道防線，每一步都需保持警覺，這份工作最辛苦之處是睡眠時間需一直調整，儘管機長在飛機採輪流，但並非每個人在任何時刻都能立刻入睡，若輪到自己休息時卻沒休息到，工作時段就會更加疲憊。

桃園市機師職業工會理事、華航機師陳蓓蓓也說，機師飛行的地點是全世界，從來沒辦法習慣時差，甚至曾經1個月僅1天在台灣過夜，儘管在外站仍有自己的休息時間，但相對而言卻犧牲了台灣的家庭時間。

陳蓓蓓透露，有一個俗稱「夜上海」的班表，晚上9點機場報到，約莫晚上11點貨機起飛到上海，中間停留上下貨，表定隔日凌晨5點回到台灣，但通常會因當地人力調度等各種因素延遲，回到台灣下班已經是隔日早上7、8點，熬了一整夜，經常體力耗盡。