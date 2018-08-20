「基本工資調高1K打臉小英」孫大千批：民進黨恥辱

蔡英文總統與行政院長賴清德。(中時資料照)

友善列印
／綜合報導

台灣陷入低薪困境，日前決議基本工資由新台幣22000元調整為23100元，時薪由140元調高至150元，總統蔡英文表示，「基本工資調升，某種程度來講有助解決低薪問題，但不是唯一。」。對此，前國民黨立委孫大千怒批，「別再把年輕世代當成是小孩子來哄騙了！」

孫大千今（20日）在臉書發文痛批，如果「基本工資不是解決低薪的唯一方法」，那麼到底還有哪些有效的方法呢？基本工資只能夠調整到23K，其實是重重的打臉了民進黨。孫大千接著指出，蔡英文對年輕世代的承諾是，「基本工資調高到30K」，結果少掉了7K；賴清德主張向老闆要求的薪資行情是48K，結果少掉了25K。

他不解，蔡英文才剛剛強調，「台灣經濟目前處在過去20年來的最好狀態」，然而，基本工資才只能調高1K。蔡英文一方面表示，基本工資的調升並不是解決低薪的唯一方法，但是另一方面除了把行政院原本呼攏年輕朋友的「雞尾酒政策」拿出來老調重彈一番，也仍然是束手無策。

孫大千說，GDP屢創新高，企業獲利亮眼，股市久居萬點，而勞方卻只能像被施捨一樣，分享到完全不成比例的經濟成果。賴清德居然還要「感謝資方願意共同分享經濟成長果實」，一副欠了資方多大的人情的樣子！他認為，「23K」這個數字，毫不留情的戳破了執政團隊長期以來自吹自擂的謊言，「更代表了民進黨的恥辱！」

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