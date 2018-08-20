女主播脖上掛拖鞋遊西湖 稱1個月「爽賺13萬」

2018年08月20日 11:59 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

不少直播主播會使出各種奇招，就是為了獲得關注或粉絲斗內，但有時甚至會超出道德底線。大陸浙江杭州最近有一名女主播，竟僅穿一隻拖鞋逛西湖做直播，而另一雙則掛在脖子上，她透露這是應粉絲要求，只要完成就可獲得13萬元，但這行為卻讓網友批「為了點擊率毫無底線」。

綜合陸媒報導，這名直播主播現年18歲，進入直播界已1年多，目前擁有20萬粉絲，日前她答應一名男粉絲的要求，若是能在脖子上掛拖鞋1個月，就能獲得人民幣3萬元(約新台幣13萬)，於是她便僅穿一隻拖鞋，脖子掛另一隻逛西湖。

而該位粉絲先前也打賞過她好多次，價值約1千元人民幣（約新台幣4400元）的「輪船」，因此她也相信對方會履行承諾，目前她已堅持15天，但這離奇的景象，讓不少網友看完滿頭問號，該名主播更笑著表示，這行為表示行走江湖，要將這行為炒熱變流行，而其父母也很支持她做直播。

但有網友卻指「為了賺錢，也起碼要顧自尊和形象吧！隨便找個破拖鞋掛著，換了以前那是破鞋(意指不守禮教的女子)遊街的意思」、「這想紅想瘋了吧！」、「為了錢完全沒道德底線」，但也有人認為「我覺得這也沒什麼，人家喜歡就好，畢竟沒有影響到別人，總比那些為了紅，不是脫衣就是洗澡換衣，還表演自慰的要正常多了」。