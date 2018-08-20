買新房租給正妹 噁！一年後連清潔公司都不敢整理

2018年08月20日 14:04 邱柏玟 ／綜合整理 ／綜合整理

一般人租房子怕遇到惡房東，但房東才擔心遇到「噁爛」房客！大陸遼寧有一名王姓男子打算出租一間新房當包租公，特別租給外表光鮮亮麗的正妹，以為萬無一失，豈料過了一年去查看，整潔乾淨的新房猶如大戰後的場景，冰箱內的食物更發霉生蛆，屋內的味道噁到辣眼睛，連清潔公司都不肯接案處理。

一年後看到房子卻彷彿變成垃圾場。(圖/ 翻攝自影片)

綜合陸媒報導，遼寧大連的一名王先生去年買房後，決定當包租公將房子出租，而深怕新房會被弄得髒亂不堪，還透過仲介層層篩選房客，最後決定將房子租給一名年約20幾歲的正妹，他覺得對方能將自己外貌打理好，應該也會把房子整理乾淨。

廚房的殘局更是讓王姓房東崩潰。(圖/ 翻攝自影片)

到了今年6月租約快到期前，王先生卻突然聯絡不到正妹房客，他只好找當初的房屋仲介重新進入屋內，但一開門就聞到一股怪味，走進屋內發現衣物、鞋子滿地四散，先前買的電視機還只剩下外殼，大理石茶几碎了，廁所設備也都壞了，乾淨的白牆也多了不少食物潑灑的痕跡，王先生抬頭一看發現天花板居然還有番茄醬。

整間屋子噁心的程度，連清潔公司都不敢接案。(圖/ 翻攝自影片)

而最可怕的是屋內的廚房，醬油和白醋噴得到處都是，而因為正妹房客積欠電費，冰箱內的食物都發霉生蛆，王先生直言「屋內的味道都辣眼睛，就像打個火能把空氣點著一樣」；當下他馬上聯絡清潔公司，沒想到正妹留下的殘局沒有清潔人員願意收拾，王先生只好硬著頭皮自己打掃，將屋子盡量復原成當初的模樣。

正妹不僅破懷原本乾淨整潔的房子，還積欠王先生水電費，儘管扣除當初收下的押金，他仍損失約台幣1.4萬元，而精神上的損失更慘重。許多網友見狀紛紛感嘆，「愛乾淨不分男女，邋遢也不分男女」、「現在好多女的逛街的時候打扮得光鮮亮麗，其實家裡不知道亂成什麼樣子」、「奇葩租客，光看外表真的不行」。