買二手筆電嫌卡！神邏輯要求「退款不退貨」 賣家：當我凱子？

2018年08月20日 14:17 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

這是什麼神邏輯？最近一名網友透露，日前將二手筆電以1800元，面交賣給一名女大生，沒想到隔幾周後，對方又傳簡訊給他，告知使用筆電時有點當，希望可以退錢，豈料對方接著要求「可以送我嗎？」，讓賣家當場傻眼表示「難道是因為7月鬼門開才遇到鬼嗎？」。

一名網友在《爆怨公社》貼出對話截圖，表示他有一台二手華碩筆電，平時僅用來追劇，之後他又買了ipad，因此也沒有再使用了，前兩周便以1800元的價格，便宜賣給一名女大生，而且是以面交的方式，豈料這幾天對方傳訊息，表示筆電使用起來有點當，儘管花了500元給維修師重灌仍未改善。

女大生嫌筆電卡，又說希望賣家可以送他朋友研究，讓原PO相當不悅(示意圖/達志影像)

因此希望原PO可以退款，但接著她又說因朋友想研究，更問「可以送我嗎？退我錢可以嗎？可以嗎？」，讓他看完相當傻眼，表示他的朋友若想研究，也請對方付費，接著女大生又說維修費花500元，讓他直言「那請問妳要我修，怎麼沒在修之前先問我要不要付？想退貨為什麼要同意花錢維修？修好了才叫我付錢，妳當我凱子？」。

許多網友看完紛紛表示「現在的學生退貨的理由都很敢」、「女生應該要從政了，當素人可惜」、「我願意出錢讓妹妹去維修腦袋」、「高招！退錢但不還筆電，土匪嗎？乾脆叫她去搶比較快！」、「這算盤打得真是異於常人呀...」、「好神的邏輯喔！讀書很重要好嗎，腦子也要重灌一下」。