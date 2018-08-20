2018年08月20日 15:54 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

最小14歲！黑心公司拐騙未成年賣卵 無麻醉吸卵痛也不能停(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

有一些無法自然受孕的夫妻，往往得尋求其他方式懷孕，因此出現不少女子會賣卵賺錢。大陸近年屢屢傳出有年輕女子因為「賣卵」生病甚至賠上性命，有女子特地潛入一間黑心公司「途欣悅」，發現他們拐騙未成年賣卵，年紀最小的還只有14歲，該公司還會拿針管，無麻醉將「卵泡吸出來」，儘管她們喊痛也沒用。

綜合陸媒報導，大陸湖北有一名25歲馬姓女子曾受到武漢一間違法公司「途欣悅」拐騙賣卵，她指出該公司會從網路上尋找需要工作的人，騙人去面試後再慫恿對方「捐卵」，還會不斷利誘「這樣賺錢比較快」，半個月就能賺到人民幣15000元(約新台幣6.7萬元)。

馬女講述當時的狀況，途欣悅會讓決定「賣卵」的女子住在一起，表面上說會提供乾淨衛生的環境，其實住處人多又雜亂還有怪味；她發現被騙去的女子中，大多數都未成年，年紀最小的還只有14歲，當選卵的夫妻上門，公司會給出一堆假資料，像是已經滿19歲、大學畢業和修圖讓人以為長得漂亮。

在所有女子被安排一起生活後，該公司為了能順利取出想要的卵，會騙她們要打「營養針」，殊不知那些針只是為了讓她們長卵泡，等到卵泡長到需要的大小，就會被送去「醫院的專門實驗室」取卵；最可怕的是，取卵的地方並不是醫院，而是一間私人樓房內，手術過程中更不會替女子打麻醉，儘管她們痛得不斷哭喊，但工作人員只會繼續取卵，有的只取1到2顆，有的女孩被取到20多顆。

有些被拐騙捐卵後的女子，紛紛直言「以後不敢了」。(圖/ 翻攝自影片)

馬女更爆料，每個女子取卵一次該公司就能賺進人民幣10萬元(約新台幣45萬元)，但女子實際只拿得到人民幣7千元(約新台幣3.1萬元)到1萬2千元(約新台幣5.3萬元)左右；就算她們都知道事實，但為了錢也只能硬撐，「都上了賊船，已經沒有退路」。

捐卵屬於一種捐贈行為，女性能透過醫療機構，接受手術將卵子贈與丈夫外的女子，但受贈者還是需要男性精子才能完成受精，過程中捐贈者和受贈者不需要發生性行為。而儘管能幫助許多不孕女子，但在一些國家仍是不合法的，而且捐卵有道德上的問題無法解決，像是「捐卵後生下的子女母親到底是誰」。