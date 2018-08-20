唐氏症夫妻結婚！外界謾罵不看好 23年後證明他們錯了

唐氏症夫妻結婚！外界謾罵不看好 23年後證明他們錯了(圖翻攝自臉書/Maryanne and Tommy)

友善列印
/綜合報導

唐氏症儘管心智年齡相當於8、9歲兒童，但他們也有愛人、結婚的權利。英國一對唐氏症夫妻，當時結婚時遭受外界批評，甚至不被看好，沒想到時間過了23年，他們用愛證明外界是錯的，儘管他們過得比別人辛苦，但愛的卻比他人甜蜜，甚至還有好幾萬名粉絲見證他們的愛情故事。

根據《鏡報》報導，46歲瑪莉安妮（Maryanne）與60歲的湯米（Tommy Pilling），1990年在濱海紹森德的殘疾照護中心認識，瑪莉安妮的妹妹琳笛(Lindi newman)憶訴，兩人相遇後，瑪莉安妮臉上始終掛著微笑，「她不斷的說湯米的事，甚至問能不能邀請他到家裡用餐」。

兩人約會1年半後，湯米一日找到瑪莉安妮的母親琳達（Linda），手中拿著一枚玩具戒指，問能不能娶她的女兒為妻，而她馬上就答應了，因為她知道女兒早就墜入愛河，但她建議湯米拿正式一點的戒指求婚，兩人最後幸福的步入禮堂，儘管琳達承受外界的譴責，但她始終認為自己做了對的決定。

琳迪透露，瑪莉安妮一直夢想能擁有一場美麗的婚禮，那一天她真的很幸福「儘管他們走在路上時，常有人會對他們指指點點，認為唐氏症與學習有障礙的人不適合結婚」，雖然這些否定讓他們感到很難過，但他們也常收到粉絲的鼓勵訊息，也讓他們心裡感到溫暖。

而他們每年結婚紀念日，也都會花心思慶祝，而在結婚第20周年時，它們甚至重新說了一次結婚誓言，琳迪表示「他們會再次宣讀誓言，是因為遭受太多人的譴責，身邊的人都認為他們不應該結婚，甚至質疑我的母親，為什麼會允許這門婚事」，但隨著時間證明，我的母親是對的。

而瑪莉安妮提到，當年湯米與她求婚時，讓她感到相當震驚，兩人幾乎不吵架「我非常愛我的丈夫，他更是我最好的朋友」。而他們兩人現在也都能獨立生活，家人也住在附近，隨時能提供他們幫助。但4年前，湯米確診罹患阿茲海默症，但對他們的愛仍沒有影響，希望能將兩人的幸福繼續延續下去。

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