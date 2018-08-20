2018年08月20日 17:07 邱柏玟

女子看生產過程「背脊涼到屁股」 眾媽媽吐真心話：養比較可怕(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

疼痛指數若分為1到10分，不少分娩過的女人都會說「自然生產痛」絕對是10分。最近有一名女網友在各大論壇看到描述生產過程的文章，光是看到「陰道口剪一刀」就已讓她從背脊涼到屁股，好奇會不會大家看一看就不敢生小孩；沒想到釣出許多媽媽吐露真心話，「生是一時的，養比較可怕」。

20日有一名女網友在《批踢踢實業坊》發文，講到自己最近看了許多描述生產過程的文章，像是有開兩指、開五指、打無痛分娩(從脊髓打)和小孩生出來要在陰道口剪一刀等，頓時讓她「背脊涼到屁股」。

她也表示有看過新聞，一名大陸產婦忍受不了臨盆的痛，選擇跳樓結束生命。當原PO得知生產過程是如此痛苦又可怕，忍不住感嘆「我媽自然產真的很偉大」，因為生小孩感覺真的很痛苦，好奇其他女網友會不會因為看了這種敘述生產過程的文章，「就不敢生了？」

沒想到她的疑問竟釣出不少媽媽分享自身經驗，「脊椎打麻醉是心裡害怕大於實際打的痛」、「我自然產，沒有打無痛分娩，生產的過程我一直冒出一個念頭，『我不生了，讓我死吧』，痛到全身發抖，想吼出來卻不能，因為不能浪費體力」、「陣痛痛死了，好想趕快結束但護理師說『不可以用力會撕裂傷』，最後忍了一天一夜才解脫」、「超恐怖嚇到我不敢第二胎」。

也有一些媽媽吐露真心話，「養育小孩才辛苦」、「我覺得養小孩比較可怕」、「養比較可怕，生是一時，養是一輩子」、「生完才可怕，一生都賠進去了」、「生還好，生完的宮縮痛、還有長期顧小孩的睡眠不足，小孩歡必霸(個性驕縱)才可怕」、「生是一時的，養比較可怕」、「生出來沒得睡才真的可怕，超想塞回去」、「生真的只是一時的痛，養和教比較頭痛」。