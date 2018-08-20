吳宗憲愛子恐遭美退學？李文勸闖禍媽寶「養條狗最保險」

2018年08月20日 17:35 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

狄鶯及孫鵬愛子孫安佐今年3月底在美國揚言恐攻被捕，事情鬧得沸沸揚揚，沒想到綜藝天王吳宗憲獨子吳睿軒（鹿希派）日前又被爆出在社群網站上揚言要炸掉台北市政府，引起軒然大波。作家李敖的長女、同時也是教育專家的李文，擔心吳睿軒恐因此遭到美國波士頓伯克利音樂學院退學，因此向憲哥獻策，給了10點建議。

李文今（20日）在臉書發文表示，如果吳睿軒的恐嚇罪定讞，不但會被美國波士頓伯克利音樂學院退學，未來甚至可能會被美國拒絕入境，因此給了10點建議，其中包括：請伯克利最有名校友「王力宏」說情，因為「校長很愛他，不只給他一個博士名譽學位，為了他還設定了一個獎學金基金，還邀請他去學校裡面表演。假如他可以替Rick（指吳睿軒）寫一封『表揚信』的話，也許會有一些作用。」

同時她也建議吳睿軒，好好檢視網路朋友圈「就像我老爸時常提醒我，最會傷害你的人是你的親人和朋友，養一條狗最保險」。

李文給吳宗憲10點建議全文：

1. 紙包不住火，伯克利學校有太多的大陸和臺灣學生。還有台灣同學會（13位會員），大陸也有自己的同學會。大學有34％來自其他國家，大陸就有42位，新加坡是32位，學校的4000多個學生裡面，1800個是國際學生 － 2016統計。So far，不像孫學生還沒有上到國際新聞，不過大陸已經開始報導了，接著下來應該是亞洲的國家，還有北美的中文報紙等。原因是吳爸爸實在是太出名了。所以早晚學校會知道的。現在Rick 已經會被提訴的話，應該要趕快跟學校的 The Office of Community Standards 社區標準辦公室去報備（關鍵人物是Michelle Quiñones主任）。還有他的國際學生的學業顧問Andrea M Tikofsky也可以協助他。

2. 假如Rick真的有一天不能回去美國了因為有案底（沒有案底也要看學校和移民局的『臉色』能不能『原諒』他），他還是很愛音樂的話，可以考慮去伯克利的姐妹／合作的音樂學校在亞洲。澳洲，日本，大陸，馬來西亞，印度，香港都有的。

3. 不清楚Rick的美金學費4萬（不包括住宿，Boston 可不便宜）可不可以拿的回來（一部分？），因為平常私立學校是要先付學費的。

4. 社會標準辦公室不會去琢磨你犯下的罪的所有的過程，他們是代表學校要知道你有沒有遵守校規，假如你申報以後不能去跟他們開會見面，那學校會自己『處理』。仔細看了學校的“Code Of Community Standards 社區標準行為守則，”他觸犯了3A，B，C，D：用社交軟件對人有傷害的行為，威脅，霸凌，恐嚇，威迫和25F：用電腦針對人和組織帶來不要的關心度，不舒服的感覺危急和痛苦。（不管你是不是在開玩笑，Policy Handbook for Students學生守則裡面也有Student Code of Community Standards 也要遵守）他們也希望你可以參加他們的談話，可以帶上你的顧問（律師或家長都不能發言）就算你的行為不是在校園裡面發生的或者是在另外一個國家，你還是要遵守校規。假如學校的最後決定對你不利（警告，缓刑，暫停，開除）你都有上訴的機會（3-5天之內。）

5. 我有點擔心Rick的女朋友會被人肉出來。假如她也是留學生的話，也要會不幸要開始走Rick的路線。

6. 新聞鬧大了以後AIT也可能會知道，有可能他們會通報美國的DHS（國土安全局）和ICE（美國移民和海關執法局。）以後Rick要入境美國可能會有問題。

7. 也有可能最後法官會看在Rick的真誠的道歉，法庭上面好的表現，不會需要服刑，罰錢就好…像之前的蔣家四代蔣友青恐嚇台北美國學校，最後判刑6個月易科罰金18萬免坐牢，台灣處罰這種罪其實蠻輕的。可是問題是會有案底（像李戡一樣，李戡的情況是告他的人還可以撤掉案子，不過吳學生的是不能撤掉），所以也有很大的可能美國的移民局會取消Rick的I－20的學生簽證。假如他已經有綠卡的話也逃不過的。學校也要在21天把他們的決定發給移民局，假如移民局最後決定不給Rick簽證的話，他需要快回來，有國際學生有同樣的遭遇，ICE執法人員在6個小時內會出現在你的門口。

8. 可以考慮問王力宏可不可以幫忙。他是伯克利最有名的校友了（1999）。校長很愛他，不只給他一個博士名譽學位，為了他還設定了的一個獎學金基金，還邀請他去學校裡面表演。假如他可以替Rick寫一封『表揚信』的話，也許會有一些作用。

9. 你應該很萬幸你的兒子沒有在美國發這種的Insta出來，那後果可能就是「吳安佐」了。奉勸你，你是一個可愛的娛樂名人，整天喜歡開玩笑／惡搞。你的兒子現在在美國的土地上讀書，他的「開玩笑」的習慣千千萬萬要注意一下。

10. 最好你親自看一下你兒子的所有的社會網絡的朋友圈（公開和私人的），就像我老爸時常提醒我，最會傷害你的人是你的親人和朋友…養一條狗最保險。

最後，我最近都在台北，需要我幫忙的話請盡量說。我對美國的教育體制還是比較懂的。自從孫學生事件我好像已經被公認是台灣留學生的專家了哈哈。（他應該是9/10要回去上課了，現在也不行了。希望他趕快度過難關，加油Jacky & Rick！）