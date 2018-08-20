日曆歌頌牡蠣「比任何宗教美麗」 網笑翻：難怪要感恩seafood

日曆歌頌牡蠣「比任何宗教美麗」 網笑翻：難怪要感恩seafood(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

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許多民眾家中都會有日曆，但除了看每天是幾號或星期幾之外，有人注意過上面的小知識或語錄嗎？日前有一名女網友翻日曆時，意外發現「日知錄」竟用35個字歌頌牡蠣，讓她當下超傻眼，拍下來分享到網路上求解；沒想到真的釣出「牡蠣教友」，讓許多人笑翻，直呼「牡蠣也是一種seafood」。

昨(19)日有一名女網友在臉書社團發文，幾天前看到家中日曆每天都有「日知錄」，17日的內容居然在歌頌牡蠣，寫著「牡蠣比任何宗教都來得美麗…在基督教或佛教中，沒有任何事能像牡蠣一般和諧無私」，短短幾句話卻讓她一頭霧水，忍不住笑問，「所以，牡蠣做了什麼？」

一大票網友看到日知錄的內容，簡直快笑破肚皮，紛紛留言「牡蠣到底做了什麼啊？去問問神奇海螺吧」、「牡蠣這下紅了」、「這本是海鮮日曆嗎」、「那青蚵仔不就聖母了」、「台灣最美的風景是牡蠣」、「蚵仔覺得不公平」、「我覺得鮑魚比較偉大，要承受任何衝擊」。

還有一些人也跟原PO一樣跪求正解，沒想到真的釣出牡蠣教的網友精闢解釋，「牡蠣在受到外來刺激後，會不斷分泌碳酸鈣和貝殼硬蛋白，這樣重複的過程最終將外來的刺激物包覆起來，形成了珍珠。為什麼說牡蠣和諧無私呢？以和諧來看，牡蠣並沒有排出外來物，而是將之留在體內與之和平相處，所以牡蠣是和諧的」；有不少人馬上激動表示，「真正的seafood」、「讚嘆seafood，感恩seafood」、「難怪要感恩seafood」、「這是seafood你知道的」。

30年老房子一年比一年歪斜 ...

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