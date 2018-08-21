2018年08月21日 07:01 邱柏玟

成年後要跟父母報備行蹤？網友神回警世名言被狂推(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

許多人小時候想出門都必須向爸媽報備，甚至獲得同意才能出去玩，常常希望趕快長大，想著成年後就能夠自由自在。近日有一名25歲網友在網路論壇發問，納悶已經提早一周和母親說要出遠門玩，卻仍被問東問西，讓他不免心生疑惑「成年後是否該報備」；沒想到有網友神回覆警世，「你知道分屍之後很難辨認嗎？」

昨(18)日有一名25歲網友在《批踢踢實業坊》發文，表示這個星期要和朋友去其他縣市玩，在上個星期就提前告訴媽媽，卻被長輩認為他怎麼這麼晚才告訴她，便馬上和原PO問了是哪位朋友及手機號碼，還有會去哪裡玩和住哪間飯店；但原PO認為自身已經成年，又有獨立的經濟能力，所以不懂是否成年後還要和家中長輩報備。

大多數網友認為跟家中長輩報備是很稀鬆平常的事情，「會啊！安全最重要」、「會讓爸媽安心，不過重點是他們從來不會說不行」、「至少要讓家人知道行蹤吧」、「會，長大反而要體貼點，別讓家人擔心」、「有要過夜的要說吧，要是有天你回家發現父母都不在，2、3天後回來才告訴你去哪，你也會心裡怪怪的吧」、「當然會講，爸媽出門也會跟我門說去哪啊」。

沒想到有網友口中驚人，「你知道分屍之後很難辨認嗎」、「出門要是遇到什麼神經分屍的要去哪找人啊」，讓不少人紛紛狂推，「真的是警世名言哈哈哈」、「超推」、「女人被分屍被怎樣的機率比較高，這是事實」；也有人噓原PO，「那不叫報備，那是讓親人知道去哪，我父母出門買東西也會說一聲好嗎」、「做好基本的孝順就是盡量不要讓家人擔心」。