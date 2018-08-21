2018年08月21日 08:29 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

不想再跟爸媽拿錢！男大生當司機獨立 卻要了一台BMW(影片來源/梨視頻)

大陸陝西西安市一名大三生，日前利用暑假期間，擔任App叫車的運將，表示長這麼大了，不希望再向父母要錢，要開始學著自力更生，但他用來載客的車卻家裡的「BMW轎車」，讓不少網友相當傻眼，直呼「想要學會獨立前，還得先有部車啊！」。

根據《梨視頻》報導，現年20歲的王澤元，目前還是一名大三生，他表示不想再過飯來張口、向父母要錢的日子，為了學習獨立，於是趁暑假期間，擔任網路叫車的司機，表示「以前覺得開車是一件簡單事，但真正開起來確實很難，開了2小時就腰酸背痛」，而每日工作約6、7小時，但頂多賺300多元人民幣（約新台幣1400元）。

不想再跟爸媽拿錢！男大生當司機獨立 卻要了一台BMW(圖翻攝自/梨視頻)

更指，一方面不想再以靠父母，一方面想追求夢想創業「人如果沒有了夢想，和鹹魚有什麼區別」，但由於王澤元開的車是家中的BMW，讓不少網友反諷「有錢人的夢想都這麼真實，我都不敢想只敢夢！」、「他要是真的為了賺錢，就不應該開BMW，因為汽車是有使用壽命的，開滴滴每天很廢車的，讓要是這麼做生意，估計他老爹會打死他」、「年輕人不要老想著走捷徑，父母強才是硬道理」、「我想起我那去國外留學的同學，為了送外賣買了部車」。