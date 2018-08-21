「自殺式减肥3年！」25公斤女瘦到腦出血 醒來竟失憶

2018年08月21日 09:09 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

千萬別亂減肥，否則考會傷害健康！大陸一名18歲少女為了減肥，每天只攝取正常人需要的1/3能量，3年下來體重僅剩25公斤，造成腦出血、腦組織老化。不過她沉睡40幾天後醒來，卻突然吵著要進食，且記憶全消失，讓醫師直呼她活下來是個奇蹟。

大陸黑龍江哈爾濱一名少女小倩（化名），3年前身高167公分、體重55公斤，但覺得自己太胖，所以從國外代購了很多代餐粉、酵素、營養粉等保健品，並節食减肥，更從一日3餐變成一日1餐。隨著體重逐漸地下降後，她越來越不想吃飯，對卡路里斤斤計較，透過跳繩消耗能量，甚至把吃進的食物吐掉。

3年後，小倩整整減下30公斤，體重只剩25公斤，不僅變得骨瘦如柴、虛弱，連走路都困難，手臂上也佈滿紅疹，皮膚變脆弱，還會自己裂出巨大的傷口。直到今年5月，小倩被醫師診斷出「神經性厭食症、重度營養不良、多器官功能障礙綜合症」，以正常人的身體質量指數(BMI)為18，而她只有9。

小倩因腦出血昏迷40幾天，所幸醒來後正常進食，不過卻失憶了。(圖/翻攝自新晚報)

營養科醫師指出，小倩一天僅攝取450大卡的熱量，佔正常人基礎代謝量的3成，「整整3年的低能量飲食，她還活著本身就是一個奇蹟。」而小倩就醫後仍不配合治療，在住院10天後，因太虛弱摔倒，造成左側腦出血，醫師表示，由於小倩長期重度營養不良，腦組織退化，就如老人般脆弱。

醫師表示，針對小倩的病況，如果神經性厭食症非常重的話，是有可能會導致腦出血的，更斷言小倩就算救回來也會變成植物人。不過幸運的是，小倩昏睡了近40天忽然醒來，除了吵著要吃東西外，對於减肥的記憶全都消失。根據醫師推測，小倩是因腦外傷引起了記憶障礙。

醫師也提醒民眾，不科學减肥會導致神經性厭食，所以有减肥意識的人應先判斷自己是否屬於肥胖，再請專業人士評估肥胖因素，透過科學方法减重。