愛車停一晚被丟便當！網酸「擋門口」釣出最慘車主

2018年08月21日 09:44 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

台灣地狹人稠，停車位少之又少，因此經常發生停車糾紛。日前一名網友指，17日他將車暫停在花蓮某路邊，也有在擋風玻璃上留電話，沒想到隔日牽車時，發現愛車上全是垃圾，讓他痛批「這邊還是公有地，就這樣丟也太沒公德心了吧！」，而由於拍攝角度的問題，許多網友開始爭論起是否有擋到住戶的門口。

擋風玻璃上被夾衛生紙(圖翻攝自/爆料公社)

一名網友在《爆料公社》指，日前他在花蓮某路邊暫停愛車，沒想到隔日卻發現，車上被丟滿垃圾，甚至還有雞腿便當。他表示停完車後，有確認沒有擋到住戶門口才離開，而且擋風玻璃上也留有連絡電話「你不喜歡我停這邊夾個紙條就算了，我才停一個晚上，況且這邊還是公有地，就這樣丟也太沒公德心了吧！」。

而不少網友看照片後，紛紛指責「看照片你擋住人家的門口，只留一點點路讓人走，所以他們才會生氣吧」、「你把人家大門停到只剩一條小小的路，難怪人家生氣。那空間，大型機車出的來嗎？」、「如果是我家的話…我家門口讓你停沒問題，你好歹門口留大點空間，後面那麼寬，你硬是卡在我門口…存心找碴喔」。

車頂上還留有雞腿便當(圖翻攝自/爆料公社)

也有網友力挺「沒堵到啊！只是很多台灣人認為，買房就附門口車位」、「停這樣我是覺得還好，沒完全擋住如果一兩天可接受，大家可輪流停（因為他拍的角度關係，看最後一張就知道沒擋住門）」、「只有擋住旁邊吧？前面那台應該是屋主的車，不然怎麼會沒便當吃？」、「台灣人民的一個觀念，自己門口即使是公共的，也會變私人的位置的一個概念」。

之後原PO也補充，「因為拍照角度關係，關於停車距離角度等空間不夠大，尚有爭議，造成屋主不便，本人感到抱歉，我不知道誰丟的垃圾，請不要爭對屋主」。也釣出不少碰過類似經驗的苦主「我朋友之前也停人家圍牆邊，四輪全破、四個門還被鑰匙塗鴉，從此都停收費停車場，你這樣算好運了！」、「我停在工地外面還被潑過水泥」。