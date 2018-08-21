扮黑臉斷子星途 廣告小妹讚吳宗憲是「富察皇后」

2018年08月21日 11:00 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

綜藝天王吳宗憲（憲哥）兒子吳睿軒（鹿希派）日前在IG揚言「做炸彈炸台北市政府」，涉及恐嚇公眾引起爭議，吳宗憲昨（20日）偕愛子親上火線道歉，當眾訓斥吳睿軒近17分鐘，心痛替兒子宣布退出演藝圈。出道僅23天的吳睿軒，成為演藝圈最短命新人。

兒子惹禍後，吳宗憲不僅第一時間替兒認錯，又當眾訓斥，甚至還撂重話要他退出演藝圈，過程中雖嚴厲斥責，但仍看的出他對兒子的心疼與失望，從大方面對到毫不護短的危機處理，讓網友狂讚「屌打一堆恐龍家長」。

部落客凡槿（廣告小妹）也引用紅遍兩岸的宮鬥劇《延禧攻略》做比喻，直言「原來吳宗憲會危機處理欸，套路跟富察皇后一樣。」劇中富察皇后為保護魏瓔珞免於遭到皇帝砍腦袋，先發制人把她趕去辛者庫刷糞桶。「吳宗憲先公開罵兒子是蠢蛋，再說這一切都是爹拖累了你誰叫你是我兒子，再拜託政府鞭刑他兒子明知台灣沒有這條法律，最後幫兒子宣佈退出演藝圈請經紀人把他帶走。」

她也提醒，「永遠不要相信在個人帳號可以大膽做自己，會截你圖插你刀的不是黑粉就是好友，好友佔七成。」對比姊姊「Sandy」吳姍儒演藝成績頗豐，廣告小妹最後不忘酸說「還是生女兒好，兒子開腦洞的機率太高。」