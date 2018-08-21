認識才一天！OL沒回訊息就被飆「爛人」 網驚：快逃啊

認識才一天！OL沒回訊息就被飆「爛人」 網驚：快逃啊(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

有時候工作太忙，可能無法第一時間，回覆他人訊息，久了甚至會不小心忘記。最近一名女網友透露，日前認識一名擔任工程師的男網友，沒想到因為她工作太忙，沒有立即回訊息，豈料對方竟因此暴怒，更直呼女子「爛人、不尊重人」，讓她感到相當傻眼，網友看完兩人對話驚呼「快逃呀！」。

認識才一天！OL沒回訊息就被飆「爛人」 網驚：快逃啊 認識才一天！OL沒回訊息就被飆「爛人」 網驚：快逃啊(圖翻攝自/爆怨公社)

一名OL在《爆怨公社》表示，最近認識一名男網友，雙方也開始傳Line聊天，豈料因為她上班太累，不小心睡著沒回訊息，竟遭對方惡言相向「早上起床還主動說早安了...，一上班就開始忙，一下班就被飆罵」、「就是一個朋友而已，有必要這樣嗎？然後我就莫名其妙變爛人了」。

更指其實他們認識僅一天而已，最後還補充「喔對了！他想出租一日情人～需要的話以下開放報名」。從附上的截圖看來，兩人一開始互打招呼，之後男子問「你們有加班費嗎？」，但原PO就沒再回覆，沒想到對方在當晚8時12分，又回「別聊了吧，我想人生別浪費時間」，她趕緊解釋「蛤！我剛下班」，並附上可愛的貼圖。

認識才一天！OL沒回訊息就被飆「爛人」 網驚：快逃啊 認識才一天！OL沒回訊息就被飆「爛人」 網驚：快逃啊(圖翻攝自/爆怨公社)

儘管原PO已說明原因，但男網友仍暴怒的回「已讀不回是三小，已經兩天了，我真覺得不要浪費時間在我這」、「別再找藉口、覺得很不被尊重」、「很多人找你，我想我也不是很重要的」、「你他X的真的有夠爛的，又夠不尊重別人，我給過你機會，不好好珍惜，那就連絡了爛人」，最後甚至留下一句英文「Fuxk up」。

許多網友紛紛表示「還好他自己離開了，不然以後真的纏上就麻煩了」、「控制慾很強」、「感覺就是自以為你男友在管你啊！」、「他好可憐喔！都沒自己的朋友，自己的生活嗎？」、「幸好你逃走了，這感覺會是恐怖情人」，還有人分享類似經歷「我碰過好幾次！完全不知道他是誰，就私訊我，然後回了幾次後，就開始問為什麼不理他，為什麼已讀不回，搞得好像我的錯一樣...」。

認識才一天！OL沒回訊息就被飆「爛人」 網驚：快逃啊 認識才一天！OL沒回訊息就被飆「爛人」 網驚：快逃啊(圖翻攝自/爆怨公社)
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