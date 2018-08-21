私訊準新娘調情被拒！下秒收到翹臀照 興奮點開秒崩潰

私訊準新娘調情被拒！下秒收到翹臀照 興奮點開秒崩潰(圖翻攝自/boredpanda)

友善列印
/綜合報導

現在通訊軟體發達，有時還會收陌生人私訊騷擾，讓不少人感到頭疼。英國曼徹斯特(Manchester）一名準新娘，先前收到陌生網友傳訊息調情，問她要不要一起去喝一杯，而準新娘也馬上拒絕，並告知自己已訂婚，豈料對方竟說「如果哪天你們離婚了，我可以娶妳」，這一切也被坐在一旁的準新郎發現，用一招KO對方。

21歲的準新娘愛米（Amy Perkins）日前在家時，Instagram收到陌生男子私訊，問她要不要一起去喝一杯，而愛米也立即表明自己已訂婚，對方隨即也給予祝福，不過隨口說出「我想告訴你一件事，如果哪天你們離婚了，我會娶妳」，而愛米也表示她與丈夫很恩愛，不會發生那種事情。

私訊準新娘調情被拒！下秒收到翹臀照 興奮點開秒崩潰(圖翻攝自/boredpanda) 私訊準新娘調情被拒！下秒收到翹臀照 興奮點開秒崩潰(圖翻攝自/boredpanda)

而陌生男則回「好吧！但如果你想做些什麼，記得跟我說。開玩笑的啦！祝你也個美好的婚禮」，愛米最後僅回了一句感謝。豈料對方隨即竟收到一張性感翹臀照，當下讓他相當興奮，趕緊回覆「這是什麼意思？妳不是說妳訂婚了？還是改變主意了？」。

結果，接下來男網友又收到另一張性感照，沒想到竟是一個男人，穿著性感內褲並比出中指的手勢，原來愛米在回覆時，其24歲的未婚夫阿什利（Ashley Wells）就在她旁邊，看見未婚妻被他人搭訕，於是就想辦法捉弄一下對方，沒多久愛米也被陌生男封鎖了。

私訊準新娘調情被拒！下秒收到翹臀照 興奮點開秒崩潰(圖翻攝自/boredpanda) 私訊準新娘調情被拒！下秒收到翹臀照 興奮點開秒崩潰(圖翻攝自/boredpanda)

阿什利事後表示，「愛米因為很漂亮，才會收到陌生人傳的訊息，但也因為我愛她，我選擇相信她」、「我原本只是想玩一下，於是跳下床問愛米內褲在哪，沒想到一拉上來，看起來居然像丁字褲」，當他回擊網友時，愛米更是笑得東倒西歪，也更加了解他們適合彼此。

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