2歲男童被關洗衣機「痛哭狂拍門」 媽媽好友不救人還狂笑

2018年08月21日 15:44 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

年幼的孩童容易受傷或是被拐騙，因此父母都捨不得讓小孩離開自己視線，避免他們發生危險。最近波蘭發生一起離譜「虐童」事件，一名2歲男童卡茲伯(Kacper)被媽媽薩內塔(Zaneta D)的好友亞當(Adam B)關進洗衣機，對方完全不覺得不妥，甚至看著卡茲伯痛哭狂拍門求救的模樣還一邊冷笑，引起網友撻伐。

綜合外媒報導，卡茲伯的母親薩內塔今年才21歲，日前因為要和男友到波蘭中部城市工作，於是請18歲的好友亞當幫忙照顧卡茲伯，但沒想到對方居然把小孩當玩具，活生生將卡茲伯關進洗衣機內，並狠狠關上門；儘管卡茲伯放聲大哭並狂拍門，亞當還認為一切很有趣，不肯放他出來還不斷狂笑。

而這段影片被亞當的朋友19歲的馬道斯(Mateusz S)分享到網路上，誇張的行為馬上被網友砲轟，兩人隨即被警方逮捕。後來警方展開「虐童調查」，慶幸的是，卡茲伯沒有因為大人無聊的行徑受傷；而檢察官表示，亞當可能會被控告虐待兒童，如罪刑定讞，將會面臨10年有期徒刑。

除此之外，警方在調查虐童案件時，發現卡茲伯的母親薩內塔的臉書上，居然有讓卡茲伯吸菸的照片，但她不肯承認照片與她有關係，強調自己去工作的時候，手機放在家中，發生什麼事情她一概不清楚。