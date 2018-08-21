日超市徵人列「5奴隸條件」 網傻眼：當員工機器人？

2018年08月21日 16:58 邱柏玟

服務業通常都需要大量員工，因為得應付不斷上門的顧客。最近日本有一間超市貼出的徵人告示，意外引起網友關注，內容列出5點超嚴苛條件，包括1個月最多只能休2天假，卻連時薪都沒明示，讓眾人砲轟，怒嗆「找奴隸嗎？」

13日有一名日本網友「赤祖父」在推特發文，提到他在路邊看到超市外貼著徵人告示，洋洋灑灑列出5點條件，包括要能接受任何一種班別、不希望休假、不愛旅行、不會隨意延長假期和不能遲到偷懶，最後還強調希望員工能「保持熱情」，才能促進商店的生意。

在不希望員工休假的情形下，超市還在後方附註，一個月最好只能享有1到2天的休假，而除了5點嚴格的條件外，最下方還寫著，將優先考慮願意輪班的面試者，還保證會根據努力的程度，「可能會有加薪」。

種種條件讓當地網友全看傻眼，紛紛不可置信地表示，「開這種條件薪水比其他家高出好幾倍嗎？」、「這是在找奴隸吧」、「連時薪多少都沒寫，他們怎麼敢開出這些條件」、「找機器人比較快喔」；但竟有少部分網友躍躍欲試，「滿有興趣的」、「想挑戰看看」、「在哪？有詳細資訊嗎？我去試試看」。