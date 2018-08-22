整理祖厝發現「民國75年物價誇張便宜」 怒問：是不是生錯年代

2018年08月22日 07:01 邱柏玟

現在社會物價年年漲，薪水連多一點點都很難。日前一名網友返鄉過生活，整理家中祖厝時發現一張「定價五十元」的小書桌，一看才知道是民國75年時的商品，讓他不免驚呼「民國75年物價誇張便宜」，更忍不住感嘆自己生錯年代；他的幾張照片勾起不少網友回憶，有人更直言「吃過10元的陽春麵」。

昨(21)日有一名網友在《批踢踢實業坊》發文，提到自己打算回鄉下務農，本來要買棟透天厝看過價錢後，決定還是將祖厝整理一下，就能再住個20、30年，沒想到意外發現屋內的一張附上世界地圖的桌子，上面印著「出版75年5月」、「定價五十元」，讓他馬上與現今物價比對，「現在50(元)只能買一杯手搖吧」。

網友返鄉過生活，整理家中祖厝時發現一張「定價五十元」的小書桌，一看才知道是民國75年時的商品。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

原PO特地查了一下70、80年代的薪水，發現「瓦斯送貨員能月薪五萬以上、快遞外務月入有三萬五以上」，還看到報紙的售屋廣告，一戶台北市萬芳醫院的房子200萬元有找，當下讓他氣得直呼，「X！我是不是生錯年代啊QAQ」。

一些經歷過那段歲月的網友跳出來回應，「我還吃過10元的陽春麵呢」、「小時候水餃一塊半」、「乖乖一包5元還送玩具」、「我老母說70年代牛肉麵大約40元」、「吃過5元豆花」、「我爸買我家時60萬，現在值800萬」；不過，家中也有那張桌子的網友則表示，「但是你那張(照片)，五十指的是地圖，那張桌200(元)」。

原PO看到幾十年前的物價誇張便宜，現在一杯手搖杯飲料就要50元，讓他感嘆自己是不是生錯年代。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

有一票網友對於是否生錯年代，則陸續分享自己的看法，「你是生錯年代，不燃(然)就生錯家庭」、「物價漲不適(是)問題，重點是薪資水平沒有升」、「GDP就是物價一直通膨，懷念過去幹嘛」、「別說了看了都快哭了」、「你我的未來都被上一代透支光了」、「生錯年代(X)，找錯父母(O)」。