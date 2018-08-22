辣模用交友軟體約見面 傻眼！到現場才知是騙局一場

辣模用交友軟體約見面 傻眼！到現場才知是騙局一場（翻攝臉書）

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娜塔莎現身解釋（翻攝IG） 娜塔莎現身解釋（翻攝IG）

隨著科技進步，不少年輕男女都會選擇利用交友軟體來尋覓另一半，但這種方式卻隨時暗藏危機。美國紐約近日就發生一起大型的「約會詐騙」案件。一名自稱是演員和模特兒的女子娜塔莎（Natasha），利用交友軟體「Tinder」周旋在數十名男子之間，並約這些男士們在上週六（18日）下午見面，接著更要求這些男士們進行一場適者生存的淘汰賽，最後存活下來的男子才能夠獲得和她約會的權利。

綜合外媒報導，其中一名被騙的男子米哈（Misha）事後發文解釋這段神奇經歷，指出他和娜塔莎是利用交友軟體認識，而兩人也常常利用短訊溝通。眼看時機成熟，娜塔莎就謊稱有友人要在紐約的聯合廣場的音樂節表演，並邀米哈到場參加，但除了米哈以外，娜塔莎也用類似手法騙了數十名男子到現場赴約，不少人到了現場時還不知道身邊的其他人都和自己一樣，都是在準備漢娜塔莎「約會」。

在大部分的男士抵達現場後，娜塔莎隨即現身解釋這場「約會」的目的，接著更列出身高要在177公分以上、不能有啤酒肚、不能有鬍子等等條件，並要求不符合要求的人離開現場，而留下得來的人則是要經過伏地挺身、仰臥起坐等等的比賽，最後的勝利者才能和她約會。

在娜塔莎揭曉事件真相後，不少這時才驚覺自己被騙的男士也紛紛報以噓聲，並且轉身離開，但也有躍躍欲試的男士們選擇留下接受考驗，而娜塔莎也將整個過程PO網分享。

事後，不少「受害」男士也透過網路分享自己被騙的經過，雖然有不少人都用幽默的方式看待本起事件，甚至還笑稱要組一個「受害者互助小組」，但也有人對於遭騙感到相當憤怒，認為娜塔莎只是為了炒新聞才會做出這種事。

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