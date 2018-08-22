忘熄火誤觸油門暴衝！撞倒熱油淋1歲兒 剩左腿皮膚完整

2018年08月22日 08:20 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

絕對不要輕忽一些小動作！大陸陝西省咸陽市一名母親，日前載著1歲7個月大的兒子與女兒去買早餐，期間她沒拔鑰匙熄火，準備付錢時，電動車突然傾斜，緊張之下誤催油門，導致機車衝出去撞上攤販的油鍋，而滾燙的油更直接淋在兒子全身，導致他全身50%三度燒燙傷，其母親心痛不已。

綜合陸媒報導，務農的艾姓女子與丈夫，帶著孩子至咸陽市的涇陽打工，家境並不富裕，收入也不穩定，6日艾女載著兩名孩子去買早餐，當時兒子站在腳踏板上，而女兒則是坐在後座，艾女沒下車也未熄火，結帳期間電動車疑似不小心傾斜，兒子害怕之下，誤觸了手柄上的油門，導致車子暴衝撞上攤販的油鍋。

滾燙的油鍋直接淋在兒子身上，艾女心疼的抱著孩子痛哭，所幸女兒及早下車，才沒有造成受傷，不過艾女身體也被油鍋燙傷，其中兒子的傷勢最為嚴重，之後趕緊送往西京醫院燒傷科的加護病房治療，其身體有50%的三度燒燙傷，而燒傷面積更是高達60%，只剩左腿的皮膚完好。

讓夫妻倆擔心的不只是孩子的傷勢，還有昂貴的醫療費。艾女丈夫表示，孩子的醫療費用估算需花費，至少60萬人民幣（約新台幣268萬元），而妻子為了救兒子，身上也有20%燙傷，瞬間讓他們經濟陷入困頓。而每次看見兒子換藥時都痛苦不已。

兒子除了左腿以外，其他部位都是嚴重燙傷，「醫生還說左耳可能保不住，一開始讓我先準備30萬人民幣，後來病情變重至少得花60萬」。而目前根據新聞報導，艾家的親友也紛紛伸出援手，還有人幫忙透過公益網站募款，已募得20多萬元人民幣，夫妻對此感到相當感謝。