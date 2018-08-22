房子牆壁莫名滲油！澳洲「神蹟之屋」竟能治病得子

房子牆壁莫名滲油！澳洲「神蹟之屋」竟能治病得子(圖/翻攝自MIKE Tannous)

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／綜合報導
(影片取自youtube／tcdoctor)

世間無奇不有！澳洲雪梨（Sydney）一間住宅被當地人稱作「奇蹟之家」（House of miracles），因為這間屋子的牆壁從10年前開始莫名滲出油和油灰，且許多人在這間屋子祈禱後，病竟都陸續痊癒，婦女也能順利懷孕，神奇的現象引起烈討論。

據外媒報導，屋主夫妻檔喬治（George Tannous）和莉娜（Lina Tannous）表示，2008年時，房子突然開始有滲油的現象，當時他們的17歲兒子麥克（Mike Tannous）不幸在車禍中罹難，沒想到過沒多久牆壁突然開始滲油，還會自動出現麥克的名字和出生日期，以及基督教的相關符號。

房子牆壁莫名滲油！澳洲「神蹟之屋」竟能治病得子 喬治和莉娜的17歲兒子麥克不幸在車禍中罹難，沒想到過沒多久牆壁突然開始滲油。(圖/翻攝自MIKE Tannous)

事後陸續有民眾前往該房朝聖，其中一名育有2子的婦女，本來還渴望生第3胎的她被醫生告知難以生育，不過卻在祈禱後不久成功懷孕；另一名罹患神經母細胞瘤的2歲男童，也因為父親到該房祈禱，結果男童竟逐漸康復，如今已經8歲了。

雖然有不少人認為「奇蹟之家」並無神奇之處，不過它也已經存在10年了，期間雖然有人對於油與灰進行科學測試，但除了分析出它的成分包含水、黃金及安全劑量的鈾之外，至今仍無法解釋滲油的原因。

房子牆壁莫名滲油！澳洲「神蹟之屋」竟能治病得子 該房有多人朝聖祈禱。(圖/翻攝自MIKE Tannous)

喬治和莉娜認為，這就是上帝留下的標誌，也是給予屋子治百病的神力，而滲油現象則是他們兒子存在的一種型態，「麥克相信上帝與耶穌，他的背上還有十字架紋身，一直以來他都樂於幫助生活鄒遭的人們，即便死亡也願意繼續下去，我想他的精神依然留在這間屋子內。」

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