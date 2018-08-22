阿公載家人出門！開500公尺驚丟包 問2歲孫：你阿嬤咧？

2018年08月22日 10:59 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

人難免會健忘，常會因此鬧出不少趣事。最近有一名網友爆料父親的爆笑故事，提到他先前開車載母親與侄子外出，但上車後也未確認人數便開走，期間一邊與妻子聊天，卻發現對方都未回應，轉頭一看才發現他的天兵行徑，甚至還問姪子怎麼沒告訴他，最好笑的是，姪子其實才2歲，讓不少網友笑翻。

一名網友在《爆廢公社》分享家中趣事，提到日前爸爸開車載媽媽與侄子出門，豈料他一上車後，也未確認好人數就開走了，期間爸爸不斷與坐後座的媽媽聊天，但對方始終沒有回應他，誤以為媽媽生氣了，開了將近500公尺後遇到紅燈，這時爸爸才有機會往回看，才發現死定了。

父親轉頭問「等紅燈時候轉過頭跟媽媽說『妳幹嘛不理我』」，才發現自己根本沒載到人，還對侄子說『啊你阿嬤咧？她沒上車怎麼沒告訴我？』」，原PO被自己的爸爸笑慘，更補充「侄子才2歲，根本不會表達」。他也透露，先前已曾被爸爸丟包2次，而且家人也都有相同經驗「還是狂打車門他才停下來，狂者我爸爸。有人的家人也有這個狀況嗎？」。

不少網友看完笑歪「下次上車後要報數啦！」、「幸好有遇到紅燈，要不然抵達目的地才發現沒人」、「根本就是天兵阿公」、「這回家應該要跪算盤了」，還有人分享類似經歷「我被丟包到隔天早上，才被發現小孩寄在人家家裡過夜」、「我是被我老爸丟包在高速公路休息站過」。