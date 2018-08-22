直播經紀「洗小姐」…正妹網紅「白天直播晚上坐檯」

2018年08月22日 11:36 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

網路直播正夯，不少主播如雨後春筍般冒出，不過這些正妹到底從哪來？又為何肯在鏡頭前脫衣裸露呢？事實上，「娛樂直播」有「黃播」與「綠播」之分，兩種直播收費及獲利模式不同，尤其是「黃播」在台灣每年就能創造百億營收。

根據《鏡週刊》報導，業界人士指出，目前檯面上那些擁有高顏值 、才藝，或是走諧星路線，善於與粉絲互動，的娛樂主播，皆是所謂的「綠播」；反之，敢脫敢秀、專做地下色情視訊直播的就是「黃播」。

「黃播」與「綠播」的收費及獲利模式大不相同，「綠播」是任何人都可上線免費觀賞，靠著粉絲打賞、刷禮物才有收入，主播抽成35％～50％，平台也抽3、4成，經紀公司頂多得到1、2成；至於「黃播」分分秒秒都是錢，扣掉平台抽成，主播頂多只得30％～35％，至少1/3至一半的利潤會落入經紀公司口袋中。

從事「黃播」的小姐，顏值不用高、也不需才藝，通常會透過經紀公司的星探，藉由臉書或通訊、交友軟體來認識懷有星夢、想賺錢的女孩，並遊說她們加入「直播事業」，這過程就叫做「洗小姐」。

業者也坦言，黃播跟酒店業的「人力仲介」重疊性相當高，面對「能喝不脫」的女孩，就會被帶去酒店；敢脫的就去作「黃播」，有時還會「一女二用」，白天直播、晚上坐檯，甚至遇上人力吃緊時，黃播及酒店經紀公司會彼此支援。