2018年08月22日 14:16 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

結婚是人生大事，有些新人會找婚禮公司幫忙籌辦，但婚禮破局付出的錢該怎麼辦？大陸廣東深圳有一名張姓男子和未婚妻滿心歡喜準備婚禮，豈料婚前一個月吵到兩人感情破裂，張男決定向婚禮公司討回5.6萬元人民幣(約新台幣25萬元)，但對方只願意還款三成，甚至提出「留著等到下次結婚用」的方式，讓他超傻眼。

綜合陸媒報導，來自廣東深圳的張男和未婚妻原本要在2016年4月舉行婚禮，特地找了當地的籌畫婚禮公司，馬上預付5.6萬元人民幣(約新台幣25萬元)，但新人在婚前1個月吵到感情破裂，決定取消婚禮；當張男告知婚禮公司後，想拿回預付的錢，對方卻表示籌備婚禮過程已有花費，只願意退預付金三成。

新郎悔婚求退25萬元 婚禮公司「超貼心」：留著下次用(圖/ 翻攝自微博)

張男認為婚都不結了，本來籌備婚禮的錢卻只能拿回三成，他覺得相當不合理，馬上拒絕婚禮公司的條件；張男為了討回那筆錢，從那時候到今年都在和婚禮公司的員工談判，豈料，對方終於提出兩種方案，一個是照原本的退回三成費用，另一個就是全額保留「等到下次結婚時再使用」，張男聽完超傻眼，氣得直呼「這樣不吉利」。

到了8月業者願意讓步，提出退還五成預付金的方案，但張男始終不滿意，他認為至少得退還七成費用，因此雙方仍未解決這個問題。消息曝光後，許多網友對此議論紛紛，有人幫新郎說話，也有不少人替業者抱屈，「人家是包結婚，沒有包退婚」、「誰叫你不結」。