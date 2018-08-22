小心搭上「窮人手扶梯」…諧星作家：大數據將搶走你的工作

2018年08月22日 14:27 李珮雲 ／綜合整理；黃大米授權轉載 ／綜合整理；黃大米授權轉載

「為什麼臉書一天到晚要我去參加聯誼啦！」小娟是年輕的女孩，臉書上常常推薦給她看到的廣告都是「月老來了，轉角遇到幸福」、「優質男孩在這裡等你」、「快點來終結你的孤單」，她有點惱怒覺得真是夠了沒。

「你看到這類型的廣告，算好的，我看到是，外遇蒐證、抓姦一個都不漏，徵信社廣告一再跳出來，更大開眼界的是，情人節是徵信社的大日子，小編還哀號說，今晚要抓五個地方，必須加班。」翠翠也熱情分享她看到的臉書廣告。同樣開臉書，每個人看到的資訊卻都不一樣，至於為何翠翠會看到徵信社廣告，要怪就怪她把感情狀態設定為「一言難盡」，讓臉書判讀她一定是周休二日忙抓猴的族群。

在網路世界，你的資料往往不是你的資料，所有的偏好，不斷的被蒐集、判讀，各大廠商、政府、企業爭先恐後地想知道你感興趣什麼、討厭什麼，這些資料非常珍貴，被稱為「大數據」，大數據可以讓他人「駭進你的網路世界」終極目標是「駭進你的大腦」，靠著大數據給出的資料，演算法比你還了解你自己，演算法像是一個熱戀你的人，瘋狂討好你，它也是你最乖巧的奴隸，你討厭的東西全部消失在你眼前，你喜歡的圖片會大量湧現，看似美好，卻也讓你活在同溫層，客觀的世界在你眼中，越來越主觀。

大數據、演算法、AI(人工智慧），這些科技名詞我們總覺得遙遠，但如果說科技會讓你失業，你可能精神都來了，事不關己我們都可笑看，如果跟自己有關，感受就不同了。根據哈拉瑞在「21世紀的21堂課」這本書中的舉例，一個厲害的銀行經理人可以如何決定，要不要借錢給眼前這位，苦苦哀求貸款的民眾，一個律師可以看穿信誓旦旦的人在說謊，這些判讀不是來自什麼神秘的直覺，而是大腦在經驗累積下所做的辨識，但人類是根據不完整的資訊去做判讀，有時難免出錯，同樣的資訊量交給AI(人工智慧)，結果就不同了，無情、無義也無情緒的AI，判讀比人類精確、完美，上述的專業人士就被取代了。

更可怕的是，以醫生來說，當一個疾病有新的治療方式時，要讓全世界的人類醫生通通了解要花幾年，AI醫生卻只要一個程式設定，全世界的AI醫生都可以同步更新，了解新藥的反應，看到這，你是不是跟我一樣覺得未來的世界很嚇人，還有更讓你驚到吃手手的事情，就算你在遙遠的偏僻鄉鎮或者高山上，透過網路你也能24小時諮詢到AI醫生，如果你不滿意IBM的AI醫生的建議，也能輕鬆找到百度的AI醫生，尋求第二意見，窮困的人跟富人都能得到權威醫生的建議，獲得良好的醫療保健。

當你失戀時，音樂的演算法會立刻提供最讓你療癒的歌曲，失戀第一天要聽什麼、第二天進入怎樣的情況，精準更換曲目，讓你好好悲傷、釋放情緒，在失戀第七天時，改放快節奏音樂，振奮你的精神，陪你迎向新的人生，這樣聽起來是不是很完美，但你是否也意識到，你將成為大數據跟演算法的人質，它可以輕易對你的大腦開槍，獵取走你所有的喜怒哀樂，要你感受悲傷就悲傷，要你笑就笑，人類珍貴的自由意志，存在感越來越模糊。

任何事情都是有得有失的，這看似美好卻又令人恐慌的未來世界，工作型態也將全面改寫，一如十九世紀自動化時代的來臨，機器的耕種取代了動物犁田，當時人類也曾經憂慮過失業的問題，所幸機器搶走了一份工作，往往也帶來新的工作，所以未來會有那些新工作呢？這點才是我們要關注的，畢竟誰都不想飯碗不保。

在「21世紀的21堂課」這本書中預測，會產生的新工作大都與AI的維修和運用有關，人類將與AI合作而不是競爭，例如醫生可能不是到醫院看病人，而是專注在研發新藥。飛機自動化駕駛，背後可能有一個操作與研發團隊，需要時時更新資料。

未來的失業率會不會拉高，還不一定，但可以確定的是，就業市場將有激烈的變動，穩定將成為奢侈品，變動將成為常態。我常笑說，眼科醫生最該拜的神明是「賈伯斯」，因為智慧型手機的問世，讓近視年齡下降，客群大大增加，這些發展連賈伯斯也無法預測。

既然未來的就業市場如此不可測，在選擇工作上，聽老人言變成很危險，因為長輩給出的建議，很可能都是過時的行業，相反的，長輩認為「看不懂名堂」的怪行業，可能才藏著金礦，你看看那些月收破百萬的Youtube跟網紅，對長輩來說就是很不可思議的事情。

既然如此，就順著自己的興趣去選擇職業，未來藝術性高的行業，可能比技能性的行業更吃香，在科系的選擇上，人文學科像是哲學系、心理系等，很有機會翻轉成為社會的主流，十年河東、十年河西，數位化浪潮來襲下，明星產業的更替也將更加快速。

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