奧客收包裹搬2160枚「10元硬幣」付款 司機嘆：扛了16公斤

2018年08月22日 14:32 杜炤佑

有時候方便是會帶給人麻煩的！一名網友21日送貨到一間動物醫院，並代收貨款22576元，沒想到對方卻給他2長排、6大盒、共2160枚的10元硬幣，讓他相當無奈，但也不能拒收，只好抱著重達16公斤的貨款回公司。

「跟上次給我50元的銅板，沒想到這次更扯，全部都給我10元...。」一名從事送貨司機的網友在臉書「爆廢公社」PO文表示，之前送貨到這間動物醫院，就曾收過貨款8000元、一共160枚的50元硬幣。沒想到21日他再次送貨去，才把包裹交到收件人手上，對方就問他：「你有袋子可以裝零錢嗎？」

沒想到映入眼簾的竟是一大片的10元硬幣，可見有2長排、6大盒、共2160枚的硬幣，讓他不禁崩潰，「沒想到這次更扯，全部都給我10元銅板，第一次體驗到21600的10元銅板有多重了...剩下的976元老闆原本還想拿銅板給我，還要我再送回盒子還他....。」

對此，引起許多網友的同情，「我前幾天殺豬公 3000元的硬幣我都覺得重死了...」、「感覺在欺負人，太過分了」、「這有點再為難送貨人耶..動物看病都幾百起跳的..很難收到這麼多10元的看診費吧」、「他可以另外去銀行處理這些硬幣，而不是拿給送貨員，影響工作進度」。

還有網友開玩笑說「獸醫師有兼差當場主或是當台主喔~」、「周轉不過殺豬公了...」、「說不定是醫生的私房錢.........全部變10元老婆比較不好查藏多少跟沒收了」。