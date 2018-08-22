送貨迷路遇男子跳橋輕生 他靠一箱啤酒救人一命

2018年08月22日 14:57 陳慶餘

美國明尼蘇達州一名來自芝加哥的男子，日前在一座橋上準備跳橋輕生，而當時有兩名啤酒送貨員路過，在發現男子要跳橋後，兩名送貨員立刻報警處理，並且冷靜的化身為談判專家，利用手邊的一箱啤酒成功說服男子打消自殺的念頭，成功救了男子一命。

綜合外媒報導，兩名啤酒送貨員蓋柏（Jason Gaebel）和安德森（Kwame Anderson）上週三開車送貨時，發現一名男子站在橋的圍欄外，疑似是要跳橋輕生，嚇得他們立刻報警處理，而在警察抵達現場後，兩人也沒有馬上離開，而是和警察合力一起勸說男子，希望男子打消輕生念頭。

安德森表示，當時他回憶起過去曾看過的電影之中有提到談判專家的劇情，因此他就開始和男子建立起關係，安德森先是詢問對方的姓名，接著還問他住在哪裡，以及有沒有孩子，而安德森的談判策略果真奏效，本來不願意溝通的男子回應他來自芝加哥，並且育有兩子，但他仍拒絕離開圍欄外頭。

這時安德森靈機一動，先是要求警方繼續分散男子注意力，接著就跑回貨車上抱了一箱啤酒回到現場，並且向男子喊話表示︰「如果你願下來，這些啤酒就歸你了！」而男子在安德森的不斷勸說之下，終於打消輕生念頭，並且由醫護人員送醫檢查評估他的心理狀態。

事後，警方也對安德森和蓋柏的表現贊不絕口，而兩人也在事後受訪時表示，他們平時在送貨時有固定的路線，但當天卻不小心走錯路才會經過男子輕生的那座橋，平時他們是不會把車開到那邊的，因此兩人也認為他們是命中注定要救男子一命。

兩人的熱心善行連警察也比讚（翻攝每日郵報）

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