他濕了我火了！2歲兒徒手拆水管 網笑翻：水電工從小培養

他濕了我火了！2歲兒徒手拆水管 網笑翻：水電工從小培養(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

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幼童在成長階段會想摸索未知的人事物，往往會做出不少令爸媽頭痛的行為。日前一名女子要送大兒子上學前，發現小兒子居然將廁所洗手台排水管拔掉，把全身弄得濕淋淋，但讓她氣得一肚子火；她將兒子破壞後的殘局分享到臉書，大票網友笑翻，直說「從小就立志當水電工了」。

有一名育有2個小孩的媽媽在臉書抱怨自己年幼的兒子，提到今(22)日一早要送4歲的大兒子上幼稚園前，2歲的小兒子居然在搞破壞，直接將洗手台的排水管拔掉，媽媽氣呼呼地表示，「孩子全身濕，我全身火」；她將洗手台殘局拍下上傳臉書社團，還忍不住笑說，「水管它是無辜的啊」。

許多網友被原PO兒子的能力笑翻，紛紛狂推「妳兒子有興趣做水電嗎？從小培養喔」、「2歲就找到畢生志業」、「水電工命，很好修」、「現在願意做水電的不多，所以收費會越來越貴，看來妳兒子有志向朝這個發展喔」、「未來的水電師傅，有前途」、「有意願來我們工廠當學徒嗎」、「好好培養，專業技職人才」。

不過，有一些網友卻替原PO擔憂，質疑她家裡水管不牢固會不會是建商出紕漏，趕緊提出建議，「可以買個管夾回來在銜接處使用」、「可以在銜接處打矽利康」、「這管子不是固定的牢固，可能把它當把手抓所以掉下來，最好做個檔板預防」。

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