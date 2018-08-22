「3理由」推掉工作！母氣炸狂飆罵 外文畢業生：我很草莓嗎

2018年08月22日 15:50 杜炤佑

「草莓族」意指毅力、耐力不足夠的人，通常用以諷刺年輕人。一名女網友就在網上發文表示，自己雖是外文系畢業，但對自己英文能力卻很沒有自信，而她面試了幾間公司後，其中有間公司聘她英文秘書，不過她因為種種原因，還是婉拒了。沒想到事後媽媽卻生氣地罵她，「現在工作那麼難找了還挑，以後就等著領最低工資」，讓她相當難過，「這樣真的很草莓嗎？」

女網友在PTT的WomenTalk板PO文寫道，自己是前段國立大學外文系的應屆畢業生，雖然托福成績106分，但對自己的英文能力實在沒有信心，「本身是一個很缺乏自信的人，就算托福考出不錯的成績，還是會覺得考試無法真正測出一個人的英文能力。」

今年畢業的她最近開始找工作，面試了3間公司，只有1家希望她去上班，職務是英文秘書，工作內容則是幫忙翻譯有難度的醫療器材文件、文書處理、國外客戶接等等。

不過最後她還是婉拒了，第1個原因，是因為她討厭坐長程飛機，但這份工作一年就要跟老闆出差4到5次，地點大多為美國、德國；第2個原因，是她自認英文能力不及公司所期待，「老闆當初是覺得我的托福成績超過公司要求很多，所以工作上應該不會有什麼困難。公司常常要接觸外國顧客，甚至還要學習一些醫療器材英文，我光想到這些工作內容，就覺得很可怕。」

第3個原因，是她才剛做牙齒矯正，原先想說可以邊弄牙齒邊投履歷，確定雇用應該是1個月後的事，但沒想到該公司急徵，「我矯正的地點跟工作地點是在不同縣市，矯正前期是要常回診的。為了怕麻煩，我是希望矯正前置作業都弄好了，再開始上班或認真找工作。」

說完這3個原因，原PO的媽媽便氣炸了，甚至對她說：「妳這種樣子跟態度，一定永遠找不到工作啦。人家都要妳了，妳還不要，餓死算了。」認為她不懂得珍惜機會，甚至一針見血地說：「大學念外文不找英文相關工作，那妳要幹嘛？妳完全沒有任何其他能贏別人的能力了啊！」

對此，原PO無奈地說：「總之現在跟她關係弄得很糟糕，她就一直說我很草莓、很任性，現在工作那麼難找了我還挑，以後就等著領最低工資什麼的。她這樣連環開砲，我心情也大受影響。」

她也好奇問：「所以身為一個新鮮人投5家，有1家確定要雇用我，即使我覺得工作內容不能接受，還是一定要去做嗎」、「還是真的是我涉世未深，不懂有offer就該珍惜？」其他網友也回應「不會！妳趕快找個可靠的有錢人嫁人吧，妳不適合在這個社會上生存，妳適合相夫教子」、「不喜歡不接受是合理的，但妳的優勢是外文卻又不想克服心理障礙，說真的，我不知道妳想幹嘛」、「妳的優勢就英文，妳還把英文不好當理由，不知道妳投這家公司要幹嘛？」

不過也有網友安慰她，「可以考慮透明牙套。牙套不急～事情不要還沒做就說不行！」、「交個外國朋友吧，透過互動建立自己的英文自信」、「覺得你需要去找專業的協助欸，自己在那邊想來想去可能是會太慢。」