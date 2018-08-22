2018年08月22日 16:07 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

挑戰不看螢幕打電動！超神遊戲裡殺萬人 網驚：他是盲人(影片來源/youtube/tj the blind gamer)

你相信有人可以不看螢幕打電動嗎？最近在國外論壇《Reddit》上，有一名電玩直播主播表示，他要挑戰一項不可能的任務，就是以「不看電腦螢幕」的情況下，在遊戲中擊殺一萬人，許多人都覺得不可能，豈料近日他的擊殺數已達到7,600 以上，更讓人難以相信的是，這名主播竟然是一名「盲人」。

論壇《Reddit》的《決勝時刻：二戰》討論版上，先前有一名遊戲youtuber表示，要挑戰在不看螢幕的狀況下，於遊戲中擊殺一萬人，獲得不少網友關注。而這名直播主播是現年19歲的TJ，讓人訝異的是，他是一名「全盲玩家」，出生於美國猶他州的他，在5歲時因視網膜病變失去左眼視力。

到14歲時病情更加重，就連右眼視力也跟著消失，讓TJ頓時深陷痛苦當中，對於熱愛遊戲的他，也因此不再玩了，事隔1年才重新玩《決勝時刻》系列遊戲，雖然相關操作他都很熟悉，但要在看不見情況下打電動，仍需要適應與學習，因此他開始靠聽覺去玩遊戲，也因盲人玩家擅長玩格鬥游戲，透過聲音去判別對方的位置與招數，甚至辨識地形。

TJ表示「當我失去視力後，重新回到遊戲世界，面對到許多新挑戰，而最重要的就是耳機，我以前從不覺得耳機和聲音會如此重要，但我不得不去適應它」，因此他在遊戲前，都必須調低遊戲音樂音量、調高音效，並將垂直視角敏感度調到最低，再來就是靠聲音進入遊戲，而TJ在多人模式中，每局平均擊殺數是20人。

而他也是《決勝時刻》僵屍模式單人局中，唯一一個挺過28波的盲人玩家，讓他感受到「這讓我覺得很滿足，我做的這些事，大部分的人都認為，盲人不可能辦到」，因此他也開設自己的頻道「盲人玩家TJ（TJ The Blind Gamer）」，希望藉此證明，殘疾人士也能玩電動，甚至比正常人還好，而他的家人也很支持他做的決定，也希望將這個正面能量傳播給其他人。