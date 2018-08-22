女神級清潔工！23歲為養家努力賺錢 親友狂勸「快去選美」

2018年08月22日 16:34 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

安蒎有一張明星臉，和泰國女神Ploy長相神似。(圖/ 翻攝自《Sanook》影片)

一般人聽到清潔工腦中畫面都會是上了年紀的阿姨叔叔，但泰國卻出現一名女神級清潔工！一名來自緬甸撣族的23歲女子安蒎，在泰國一間賣場擔任清潔工兩年，儘管她戴上清潔手套和拿起掃把，絲毫沒有掩蓋住她明星臉的美貌。

儘管安蒎工作打掃時戴清潔手套和拿掃帚，都擋不住她美貌的光芒。(圖/ 翻攝自《Sanook》影片)

綜合泰媒報導，今年23歲的安蒎已經在泰國清邁的一間賣場工作兩年，她提到家中有7個兄弟姊妹，但父母早逝，所以得一肩扛起照顧弟妹的責任，所以只能努力工作賺錢，盼望能賺點錢回家開小商店；先前曾做過紀念品銷售員的工作，目前則是在賣場擔任清潔工。

Ploy是泰國知名女演員。(圖/ 翻攝自臉書@ พลอย เฌอมาลย์(Ploy Chermarn Boonyasak))

雖然安蒎工作時穿得樸素，又得戴上清潔手套，拿著掃把畚箕四處打掃，但這些都遮掩不住她的美貌，有人還稱讚過她長得像泰國女神Ploy(Chermarn Boonyasak)，甚至熱情地鼓勵她去參加選美活動，但她認為自己沒信心，已經婉拒許多參加節目曝光的機會；不過，安蒎被誇讚有明星臉她非常開心，因為她表示自己也是Ploy的粉絲。