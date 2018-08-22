15年前爽中7000萬樂透 31歲女後悔砸錢吸毒加整容

2018年08月22日 22:06 陳慶餘

英國一名16歲的少女羅傑斯（Callie Rogers），在2003年幸運贏得了價值180萬英鎊（約7000萬新台幣）的樂透彩金，成為英國史上最年輕的樂透頭獎得主，但如今15年過去了，現年31歲的羅傑斯對於這筆意外之財為她生活帶來的種種變化卻是感慨萬千，原來在不善理財和不斷的奢侈揮霍之後，羅傑斯將擁有的7000萬的獎金瞬間花完，而她也非常後悔當時把錢拿去吸毒和整形，導致她現在沒有多餘的錢能夠照顧自己患有腦性麻痺的兒子。

綜合外媒報導，羅傑斯近日受訪時感慨的表示，當她獲得這筆獎金時還未成年，對於錢的事情一竅不通，而當時她最關心的就是別人對她的看法，而這筆錢也的確為她的家人和自己帶來許多困擾，除了有許多不熟的朋友跑來分一杯羹之外，她也利用這筆錢開始吸毒、到處遊山玩水以及整形。

羅傑斯之後和前男友生了2名小孩，但兩人在2009年分手，孩子的扶養權被法院判給了父親，而當時羅傑斯的獎金早已所剩無幾，低潮的羅傑斯甚至還一度嘗試想要自我了斷。後來羅傑斯遇到了一名消防員潘尼（Paul Penney），並且再度生了一名女兒以及一名患有腦性麻痺的兒子。

直到去年，羅傑斯和潘尼也分手了，但這次孩子的扶養權在她手中，而她最遺憾的一件事就是當年太揮霍，導致她現在沒有足夠的錢能夠為腦性麻痺的兒子提供最好的治療。

回顧過去，羅傑斯就感慨的表示，如果當年她沒有中樂透，也許她的人生就會從此不一樣，而她也認為當年她僅有16歲，對金錢一點概念都沒有，也許他們應該參考其他國家的做法，不要一次向未成年的人頒發這麼大筆的獎金。

羅傑斯不善理財，加上當年她實在太小，因此這筆錢也讓她走上歪路（翻攝臉書）

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