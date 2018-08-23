講話的站起來！國小老師名言一籮筐 網嘆：很多比軍人變態

示意圖非當事者。(圖/ 達志影像)

友善列印
講話的站起來！國小老師名言一籮筐 網嘆：很多比軍人變態 講話的站起來！國小老師名言一籮筐 網嘆：很多比軍人變態(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

台灣有9年義務教育，所以幾乎所有人都讀過小學，國小老師常常成為小朋友最尊敬的人，甚至有些名言讓人永生難忘。最近有一名網友表示不太記得國小發生的事情，卻深深記著五年級班導師說過的話，讓他好奇其他人對國小老師的哪句話最有印象，意外勾起大批網友的童年回憶。

有一名網友在論壇《批踢踢實業坊》分享童年趣事，他說自己其實不太記得國小發生過的事情，但卻牢牢記著小學五年級班導師說過的一段話，「電腦是蘋果電腦發明的，但是以後這個公司會消失，長大後千萬不要買它」；原PO說自己也忘了當時為什麼會講到這個，居然讓能夠記到現在。

網友的疑問意外勾起許多人的回憶，熱情留下各種國小老師說過印象深刻的話。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》) 網友的疑問意外勾起許多人的回憶，熱情留下各種國小老師說過印象深刻的話。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

他最後也好奇的問其他人，「各位對國小老師的哪句話最有印象」；他的疑問意外勾起許多人童年回憶，「你怎麼沒簽聯絡簿」、「你們只寫1份作業，我要改40份」、「每個人遲到兩分鐘，全班就遲到兩小時，一個完整的工廠產能概念」、「忘記交作業會不會忘記吃飯」、「一個人浪費一分鐘，全部就浪費了幾分鐘，當下聽就覺得怪…」、「男生去搬新書，X你娘男生就倒霉就對了」。

有一些網友還忍不住批評國小老師，「現在想想那些國小老師真的很機車」、「國小老師很多比職業軍人更變態」、「國小很多老師超屁的，以為自己很了不起」、「每10個國小老師就有一個很特別」、「老師會講的話真的都一個樣欸」。

男子帶行動電源上飛機被勸阻 ...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。