2018年08月23日 07:31 邱柏玟

講話的站起來！國小老師名言一籮筐 網嘆：很多比軍人變態(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

台灣有9年義務教育，所以幾乎所有人都讀過小學，國小老師常常成為小朋友最尊敬的人，甚至有些名言讓人永生難忘。最近有一名網友表示不太記得國小發生的事情，卻深深記著五年級班導師說過的話，讓他好奇其他人對國小老師的哪句話最有印象，意外勾起大批網友的童年回憶。

有一名網友在論壇《批踢踢實業坊》分享童年趣事，他說自己其實不太記得國小發生過的事情，但卻牢牢記著小學五年級班導師說過的一段話，「電腦是蘋果電腦發明的，但是以後這個公司會消失，長大後千萬不要買它」；原PO說自己也忘了當時為什麼會講到這個，居然讓能夠記到現在。

網友的疑問意外勾起許多人的回憶，熱情留下各種國小老師說過印象深刻的話。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

他最後也好奇的問其他人，「各位對國小老師的哪句話最有印象」；他的疑問意外勾起許多人童年回憶，「你怎麼沒簽聯絡簿」、「你們只寫1份作業，我要改40份」、「每個人遲到兩分鐘，全班就遲到兩小時，一個完整的工廠產能概念」、「忘記交作業會不會忘記吃飯」、「一個人浪費一分鐘，全部就浪費了幾分鐘，當下聽就覺得怪…」、「男生去搬新書，X你娘男生就倒霉就對了」。

有一些網友還忍不住批評國小老師，「現在想想那些國小老師真的很機車」、「國小老師很多比職業軍人更變態」、「國小很多老師超屁的，以為自己很了不起」、「每10個國小老師就有一個很特別」、「老師會講的話真的都一個樣欸」。