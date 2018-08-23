距離15公尺！女童拍到尼斯湖怪 專家驚呆：最佳照片

2018年08月23日 09:19 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

尼斯湖裡到底有沒有水怪，一直是許多人好奇的事。英國約克郡（Yorkshire）一名12歲女童，日前與家人至尼斯湖遊玩，期間她在離岸邊約15公尺的水底，發現有不明物體，因此趕緊用手機拍攝，仔細看照片發現，牠似乎有脖子形成鉤子狀，而專家更將這張照片，譽為「多年來最佳尼斯湖水怪照」。

根據《每日郵報》報導，居住於里茲(Leeds)的夏洛特（Charlotte Robinson），17日與家人至尼斯湖旅遊，晚間7點左右，她發現距離岸邊15公尺的湖面下，疑似有不明生物在移動「牠浮出水面約1分鐘，之後又沉進湖裡，過了約7分鐘後又出現。我認為牠就是尼斯湖水怪，而且是黑色的」。

12歲的夏洛特（Charlotte Robinson）認為，她拍到的生物就是尼斯湖水怪(圖翻攝自/每日郵報)

研究尼斯湖水怪長達27年的專家史蒂芬(Steve Feltham)，看見這張照後感到非常驚訝，更表示「這是這麼多年來，最好的一張照片，明顯拍出生物的立體圖像，值得進一步深入研究」。更提到，雖然有人認為只是拍到海豹，但他曾未聽說有海豹出沒在尼斯湖，且照片中的生物疑似有脖子，並呈現鉤子的形狀。

更說「我認為，照片裡的生物比海豹或水獺還要大，我一直在等待，這樣清楚的照片，謝謝夏洛特。對此真的感到很開心」。而其實今年尼斯湖水怪已被目擊4次，2017年目擊次數更高達11次，但紐西蘭的科學家尼奧(Neil Gemmell)，則不相信有尼斯湖水怪的存在，認為只是其他人類未知的生物「我認為，裡面可能有其他變異的生物，例如巨型鯰魚，鱘魚或鰻魚等」。