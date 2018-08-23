創Line帳號送「免費牛排」！孝女做假優惠券騙阿嬤 原因超催淚

創Line帳號送「免費牛排」！孝女做假優惠券騙阿嬤 原因超催淚(圖/Dcard)

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近來通訊軟體時常出現不少詐騙集團，靠著新創的假帳號仿冒大企業，標榜完成特定條件，就能免費兌換禮券等等。不過近日就有女網友也在Line的生活圈上開創假的牛排店帳號，目的是為了「詐騙」家中阿嬤，背後原因曝光後，卻惹哭所有網友了！

女網友在論壇「Dcard」發文表示，本來全家人打算一起出去吃牛排，不過家中阿嬤很難說服，平時除了生活省到極點，也絕不去外面花錢，每次遇上家族聚餐，就堅持要一個人留在家裡吃剩菜，脾氣還很固執，「好像花錢會折壽一樣」。

創Line帳號送「免費牛排」！孝女做假優惠券騙阿嬤 原因超催淚 後來原PO全家人順利帶阿嬤去吃大餐,圓滿完成家族聚餐。(圖/Dcard)

但為了說服阿嬤，原PO則靈機一動，創了一個Line的官方帳號，並冒用某知名牛排館的名稱，從頭貼到底圖都山寨，也設定好各種機器人回覆，並加自己一人好友，隨後再跑去找阿嬤幫忙抽抽獎券，讓阿嬤親眼看見手機跳出「5人同行、1人免費券」。

成功讓阿嬤抽獎後，原PO就對阿嬤說：「我們家剛好5個人，妳不去就浪費了！」果真阿嬤當下就相信了，還笑說：「安內喔，那我還是去好了。」事後她也將帳號刪除，以免引起其他網友誤會。

對此，許多網友看了都紛紛大讚原PO的孝心，「我要學起來，孝順又有創意的孫女」、「妳超強!!!有時候沒有特殊理由的話，很多長輩都會嫌貴什麼的不一起出門吃飯」、「好有才」、「推一個孝順」。

文章來源：DCARD

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