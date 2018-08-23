慘被車輾！烏龜爆殼重傷躺路中央 他報警竟反遭正義魔人狠酸

慘被車輾！烏龜爆殼重傷躺路中央 他報警竟反遭正義魔人狠酸（翻攝爆料公社）

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一位陳姓網友今日凌晨，在路邊發現一隻疑似被車子輾過而導致龜殼爆裂的烏龜奄奄一息的躺在大馬路中央，而他因為擔心晚上視線不良，烏龜又再度被車輾過，因此趕緊打電話報警求助，並且用自己的車子擋在路中間保護烏龜，沒想到當陳男在臉書上分享這段經歷時，卻遭到正義魔人留言狠罵他找警察救烏龜，根本就是在浪費警力，讓好心救龜的他超無奈。

男網友在臉書社團「爆料公社」貼文表示，他當時正準備要去上班，但卻在路上發現一隻被車撞到重傷的烏龜，「下車查看心臟還會跳想說還有救立馬報警處理，因為我不知道是不是保育類動物，所以只好用我的車擋住牠，怕牠又被車撞，冒著遲到的危險等警察來」。

陳男也在事後將烏龜的照片PO上網，不少網友在看了之後都非常心疼，紛紛留言大讚陳男的善舉，但沒想到他好心救動物的行為也惹來正義魔人批評是在浪費警力，「烏龜受傷到底為何要報警啊」、「浪費資源」、「這又關警察什麼事啊？」，甚至還有激進的網友為此跑到陳男的臉書頁面瘋狂洗版騷擾。

眼看好心救動物卻被狠酸，陳男隨後也回應酸民，表示當下他趕著要上班，已經快要遲到了，所以才會先找警方幫忙處理，「我半夜兩三點是要到哪找動保，到哪找獸醫院，而且我還要趕著上班，不找警察來接手，難道要找你們嗎？找你們不如叫烏龜自己自盡好了」。

最後陳男也補充表示，警察抵達現場後也相當熱心幫忙處理，並將烏龜帶到醫院治療，而醫生也表示若再慢一點處理很可能就會因為內臟被細菌感染而死亡，幸好這隻烏龜及時就醫才能撿回一命。

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