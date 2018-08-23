4工人攔小黃下秒脫衣！鋪座椅怕弄髒 司機感動：被尊重

4工人攔小黃下秒脫衣！鋪座椅怕弄髒 司機感動：被尊重(圖翻攝自/愛奇藝)

友善列印
/綜合報導

各行各業都很辛苦，值得別人尊重。大陸山東德州4名工人，16日攔了一輛計程車，但上車前他們竟先脫去上衣，並舖在坐墊上才上車，這突如其來的舉動，嚇壞的開車的司機，一開始誤以為對方要搶劫，沒想到他們竟是因怕弄髒座椅，讓司機相當感動，更表示「不怕你們把座椅弄髒，安心坐！」。

綜合陸媒報導，一名邱姓計程車司機行經德城區市區時，看見4名工人招手攔車，於是就停下車載客，由於當時外面正飄著小雨「他們穿的衣服、褲子都有灰塵，我也沒多想就招呼他們趕緊上車」。但他們開了車門先是猶豫一下，之後更脫去上衣，將衣服翻面鋪在座椅上。

這突如其來的舉動，先是把司機嚇了一跳，而4名工人接著就解釋，因為他們身上比較髒，怕把車子弄髒了，所以才會脫掉衣服，司機聽聞後相當感動，甚至表示「其實他們弄髒了，我也覺得無所謂，但他們這種舉動非常可貴，讓我感覺被尊重」。

邱姓司機也透露，他開車6年並非第一次遇到，這麼友善的行為，先前還有勞工因怕弄髒，還會自備報紙鋪在椅子上，而他這次也拍下影片，因為想讓更多人知道，其實工人的素養也很高，「讓更多人感受到農民工兄弟身上，所傳達出來的正能量，他們是非常值得我們尊重的」。

不少網友紛紛大讚「各行各業，各地各人，都有素質高和素質低的。與身份、學歷、職位無關。這幾位農民工確實是令人感動，值得尊敬」、「四位農民工素質健全、道德完整，有許多城裡的人道德品質是不完整的」、「誰看不起農民工，就是看不起自己，為這個出租車點讚，讓我們看到了農民工的善良」。

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