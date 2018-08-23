惡霸搶高鐵座位稱站不起來 遭肉搜起底秒「立正鞠躬道歉」

2018年08月23日 15:44 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

搭乘大眾交通工具上最怕遇到怪乘客，常常讓人氣得一肚子火。日前大陸有一名男子搭乘高鐵，但他有自己的座位卻執意霸佔其他乘客靠窗的位置，服勤員上前瞭解，他自稱「站不起來」並要求替他找輪椅；男子的行為也被拍下上傳網路，他遭肉搜起底後急忙道歉，「站起來鞠躬」也讓網友揶揄，「吃什麼藥能站起來了？」

綜合陸媒報導，21日有一名男子要從濟南搭高鐵到北京南站，他事前也已經購買有座位的車票，但上車後他卻硬是要霸佔一名女乘客靠窗的座位，對方當下不知所措，友善地問男子是否身體不舒服，男子卻只說「站不起來」，也說沒有喝酒不是發酒瘋。

後來服勤員走上前瞭解狀況，問男子站不起來那到站後怎麼辦，他卻不以為意地表示，「幫我找輪椅唄」，還強調女子同意去坐他的座位，就是不肯動身離開。男子無理的行徑全被拍下且分享到網路上，引起熱議，該男聲稱自己搭車時沒什麼乘客，所以有座位就先坐，當有女乘客說他坐錯座位，服勤員又替女方說話，他才會態度「差了一點」。

孫男被肉搜起底後，馬上拍影片向大眾道歉。(圖/ 翻攝自《新京報》影片)

但男子的舉動被網友撻伐，甚至氣得肉搜起底男子的身分，男子姓孫，是山東人，還是一名畢業於韓國知名大學資訊經濟學博士，更在社科院工作；有網友更發現孫男還有在微信發動態，笑說「今天上午我又把車廂的人耍得團團轉，包括列車長、警察和所有乘客，不知天高地厚的小姑娘」。

儘管孫男有特地拍影片向所有人道歉，但仍被大批網友砲轟，「居然站起來了，我還以為得了無骨病」、「喲，吃什麼奇藥能站起來了」、「全國人民不接受」、「一點誠意都沒有」、「不接受道歉，這種人只是因為被網友罵多了，才願意出來道歉的」、「看來網友的話比執法者還有用」。