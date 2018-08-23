暴雨炸南台灣！主管超暖「開車接送」 網：游泳上班都願意

暴雨炸南台灣！主管超暖「開車接送」 網：游泳上班都願意(圖翻攝自/爆廢公社)

友善列印
/綜合報導

台灣南部受熱帶性低氣壓影響，造成台南、高雄和屏東等地區，傳出淹水的災情，不少人騎車、開車到一半，就淹進水裡動彈不得。今(23)日有一名女網友，在臉書貼出對話截圖，主管在群組叮嚀員工要注意自身安全，表示可搭乘計程車，並拿收據日後申請費用，若是有需求，甚至可以親自開車接送，讓不少人看得很感動。

主管超暖叮嚀，讓不少網友很感動，更直呼「游泳過去上班都在所不惜，我的蛙鏡在哪？」(圖翻攝自/爆廢公社) 主管超暖叮嚀，讓不少網友很感動，更直呼「游泳過去上班都在所不惜，我的蛙鏡在哪？」(圖翻攝自/爆廢公社)

一名女網友在《爆廢公社》貼出群組對話，由於南台灣不少地區都被泡在水裡，狀況看起來相當危險，只見他的主管在Line寫到，「為了大家安全，建議可選擇搭計程車前來，跟司機拿收據，來回的車費部分可向我申請」，搭乘大眾交通工具也可申請，若有同事住在嚴重淹水災區，也麻煩與他聯絡，更叮嚀不要騎機車，以安全為主。

最後甚至補充，若是有需要還能開車親自接送，此對話也讓不少網友感到溫暖「這種主管很用心對待員工，很甘心」、「帶人要帶心，就是這種，不推不行」、「這種主管不多了，很感動」、「游泳過去上班都在所不惜，我的蛙鏡在哪？」、「我們老闆看見雨變大，直接說吃完便當下班哈哈」、「這種語氣，才會有員工會去上班」、「好暖心的主管」、「我對員工也是這樣！員工還跟我預支五萬去打什麼膠原蛋白針」。

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