空姐等不到真命天子 「初夜封存36年」以900萬高價售出

空姐等不到真命天子 「初夜封存36年」以900萬高價售出(圖/ 翻攝自網站《Cinderella Escorts》)

友善列印
／綜合報導

有不少人很重視女人的「第一次」，甚至有網站專門供人販售初夜，讓人高價競標。德國有一名36歲的女空服員曼蒂(Mandy)，原本想要將第一次獻給真命天子但卻等不到，決定將初夜拍賣，沒想到最後竟以25萬歐元(約新台幣902萬元)售出；曼蒂表示她要用這筆錢拓展事業，並捐出一部分錢做公益。

綜合外媒報導，今年36歲的曼蒂是一名身材曼妙的空姐兼歌手，她認為每個女人一生只有一次初夜，「保存很長一段時間，就會讓它更有價值」，她原本一直在等待真命天子出現，總是告訴自己「再等一年」就會遇到，但日復一日，她都將時間和精力放在衝刺事業上，因此遲遲遇不到對的人。

36歲的曼蒂等不到真命天子，最後決定拍賣自己珍貴的第一次。 36歲的曼蒂等不到真命天子，最後決定拍賣自己珍貴的第一次。(圖/ 翻攝自網站《Cinderella Escorts》)

不久前曼蒂在報紙上發現有一個網站「Cinderella Escorts」，提供一個供女子販賣初夜的平台，她最後決定要拍賣自己「封存36年」的第一次，她相信她的年紀反而能讓她的初夜更有價值；果不其然，一名慕尼黑的商人用25萬歐元(約新台幣902萬元)高價購得，預計在下個月「交貨」。

曼蒂表示有許多朋友羨慕她靠「第一次」賺錢，因為有不少人都將初夜獻給愛人，但可能兩人最後還是分手；但她決定將這筆錢拓展事業，還會將一部分拿去做公益。最後慢地談到自己36歲還是處女的事情，淡定地說「社會氛圍讓我感覺自己是異類，但36歲還是處女並不是一件不正常的事」。

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