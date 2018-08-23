殺人嫌犯卡到陰…「通靈少女」要女鬼：跟好跟滿

前靈媒索非亞（左）因《通靈少女》爆紅。(本報系資料照)

友善列印
／綜合報導

影集《通靈少女》原型靈媒「索非亞」（本名劉柏君）1歲被家人發現有通靈能力，6歲親友開始要她報樂透明牌，15歲時信眾幫她開道場…經歷許多一般人不曾有過的遭遇。日前她透露，曾有位媽媽帶著腦袋昏沉、反應遲鈍的兒子找上門，懷疑兒子「卡到陰」，想請她幫忙擺平陰魂，但她了解背後原因後反倒是鼓勵女鬼「跟好跟滿」。

索非亞日前與台北市刑事鑑識中心前主任謝松善，受邀參與公視節目《誰來晚餐》節目錄影，一同拜訪當年入住「洪若潭命案」宅邸的李世傑醫師。索非亞提到，曾有位媽媽想請她幫忙兒子趕走冤魂，不論是燒多少紙錢或做多少法事都願意，而她確實有看到一名女鬼跟著對方兒子，一問之下才知道，原來是他之前涉嫌殺害女友，在監獄關出來之後就變這樣。

不過索非亞認為，面對「卡到陰」卻只想靠錢解決，對亡者相當不尊重，因此明白表示不願幫忙，甚至反過來鼓勵該名女鬼說「加油！繼續跟著他，跟好跟滿。」

至於「凶宅」這樣的名稱，索非亞也認為對好兄弟不公平，直言台灣人不只對凶宅感到避諱，就連車禍現場、墳墓、殯儀館這些地方也避之唯恐不及，她認為大眾害怕的其實是「死亡」本身，「我們擔心、不願意面對的是這個東西，所以才有這種因為害怕死亡而衍生出來各式各樣的恐懼」。

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