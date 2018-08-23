女記者穿洋裝「跑百米式」卡位 影片瘋傳網讚：快去寫體育新聞

女記者穿洋裝「跑百米式」卡位 影片瘋傳網讚：快去寫體育新聞(圖/ 翻攝自推特)

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／綜合報導
女記者穿洋裝「跑百米式」卡位 影片瘋傳網讚：快去寫體育新聞(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

記者常常為了採訪能有好位置，狂奔卡位更是常見的事情。最近美國總統川普前競選主席被判多項罪狀，當庭審結束後大批記者在法院外狂奔卡位，其中一名穿藍色洋裝的女記者卡桑德拉(Cassandra Semyon)以跑百米姿勢狂奔卡位，畫面曝光引起網友熱議，紛紛讚嘆「她應該去寫體育新聞」。

綜合外媒報導，21日美國維吉尼亞州亞歷山卓的法院正在審判美國總統川普前競選主席馬納福特(Paul Manafort)，最終被判稅務、銀行詐欺等8項罪名，由於法庭上不能使用手機，所以當庭審一結束，所有記者爭先恐後奔向法院外卡位。

影片中突然有一名穿著藍色洋裝和涼鞋的女記者，以「跑百米」的姿勢狂奔，看起來一點都不怕走光，只為了卡位搶到採訪的好位置。沒想到女記者認真敬業的畫面被網友瘋傳，大家都在問「她到底是誰」。

而這名女記者其實是美國NBC記者卡桑德拉，她本人事後也在推特上發文，表明自己就是穿藍色洋裝的女記者。結果有不少人紛紛留言狂讚，「想送她一雙跑步鞋」、「她可以當NIKE運動鞋代言人了」、「她的涼鞋根本是奧運選手穿的鞋子，神話般的速度」、「她應該去寫體育新聞」；有網友忍不住笑說，「萬聖節可以扮『藍衣女記者』，而且不用穿高跟鞋！」、「藍衣洋裝是新的超級英雄」。

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